За первые 6 месяцев 2022 года компания "АТБ" уплатила 9,79 млрд грн налогов и сборов

В течение первого полугодия текущего года предприятиями группы компаний "АТБ" были уплачены налоги и сборы (включая таможенные платежи и ЕСВ) на общую сумму 9,79 млрд грн. Это заметный и необходимый вклад в экономику Украины, который станет одним из железобетонных блоков в прочном фундаменте нашей общей победы, сообщает пресс-служба АТБ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В течение шести месяцев текущего года в государственный бюджет страны было перечислено 6,65 млрд. грн. (против 5,79 млрд грн. за первое полугодие 2021-го), в местные бюджеты уплачено 1,85 млрд грн., а в целевые фонды – 1,29 млрд грн.

Для сравнения: в прошлом году аналогичный период компания завершила с финансовым результатом 8,92 млрд. грн. Как видим, несмотря на сложное состояние экономики страны, кровопролитную и разрушительную войну этот показатель вырос почти на миллиард (870 млн грн).

"Стабильно высокие темпы наращивания бюджетных платежей корпорация "АТБ" демонстрирует уже много лет подряд благодаря внедрению инновационных решений, энергосберегающих технологий, системному совершенствованию всех производственных, логистических и маркетинговых процессов. Также "АТБ" оказывает всестороннюю поддержку украинским воинам, вынужденным переселенцам действий, пострадавшим от ракетных ударов, медицинским учреждениям, волонтерским организациям", - отметили в пресс-службе.

С начала войны компания работает в режиме 24/7. Запускает работу новых распределительных центров (взамен разрушенным врагом в Киевской области и временно оккупированному в Херсонской области) и готовит открытие новых магазинов в безопасных мирных регионах западных областей нашей страны.

"Это позволяет создавать новые рабочие места, обеспечить тысячи украинских граждан стабильной работой, предлагать достойную заработную плату, уплачивая налоги и сборы, наполнять бюджеты всех уровней – а это крайне необходимо в трудные времена. Как патриотический и социально ориентированный бизнес "АТБ" сегодня твердо стоит на страже продовольственной безопасности страны. Несмотря на определенные потери, разрушения и другие проблемы, комфортные дискаунтеры крупнейшей отечественной сети в разных уголках Украины продолжают бесперебойно обеспечивать широкие слои населения гарантированно свежими продуктами и качественными товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день в Украине работают 1144 дискаунтера "АТБ", 103 из них находятся в зоне боевых действий. 170 магазинов этой торговой сети временно приостановили работу по объективным причинам или сейчас находятся в процессе восстановления (были повреждены при обстрелах, ракетных ударах и т.п.). Еще 112 маркетов оказались на временно захваченных оккупационными войсками территориях.