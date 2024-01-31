Инсайдерские инсайты. За кулисами совета директоров. 2 сезон.

Проект, который сформирует у аудитории понимание такого понятия, как BOARD в компании и того, как персональный бренд влияет на его формирование

2 сезон Инсайдерских Инсайтов предусматривает один эфир раз в две недели в четверг в 16:00, где ведущие будут говорить с крутыми экспертами о персональном бренде на трех платформах: LinkedIn | Facebook | Youtube

Уже в четверг, 1 февраля, в 16:00 Инсайдерские инсайты. За кулисами Совета Директоров с Екатериной Мартыненко, экспертом по корпоративному управлению, председателем и членом наблюдательных и совещательных советов, менторкой и консультантом о том, почему БОРД является стратегическим активом компании и о том, как персональный бренд директоров влияет на процессы.

Ведущие проекта:

Анастасия Бошко

Facebook

Instagram

Linkedin

Дмитрий Мельникович

Facebook

Instagram

Linkedin

Гостья

Екатерина Мартыненко

Facebook

Instagram

Linkedin

Главный информационный партнер: delo.ua

Партнеры: UCGA, ACKERMANN PR buro, WOO Company