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- Работа и образование
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Инсайдерские инсайты. За кулисами совета директоров. 2 сезон.
Проект, который сформирует у аудитории понимание такого понятия, как BOARD в компании и того, как персональный бренд влияет на его формирование
2 сезон Инсайдерских Инсайтов предусматривает один эфир раз в две недели в четверг в 16:00, где ведущие будут говорить с крутыми экспертами о персональном бренде на трех платформах: LinkedIn | Facebook | Youtube
Уже в четверг, 1 февраля, в 16:00 Инсайдерские инсайты. За кулисами Совета Директоров с Екатериной Мартыненко, экспертом по корпоративному управлению, председателем и членом наблюдательных и совещательных советов, менторкой и консультантом о том, почему БОРД является стратегическим активом компании и о том, как персональный бренд директоров влияет на процессы.
Ведущие проекта:
Анастасия БошкоПодписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Дмитрий Мельникович
Гостья
Екатерина Мартыненко
Главный информационный партнер: delo.ua
Партнеры: UCGA, ACKERMANN PR buro, WOO Company