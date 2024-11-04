USAID выделяет $1,8 млн на поддержку трудоустройства украинцев

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" выделяет 1,8 млн долларов на новую инициативу, направленную на повышение квалификации и переподготовку специалистов в соответствии с потребностями рынка.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Что известно об инициативе

Согласно сообщению Минэкономики, инициатива состоит из 8 компонентов, каждый из которых имеет бюджет 230 000 долларов, и продлится в период с ноября 2024 года по 30 июня 2025 года.

Компании и организации призывают подавать заявки на участие в одном или нескольких компонентах инициативы:

Компонент 1: Развитие устойчивого HR-сообщества для поддержки развития украинского бизнеса и рынка труда.

Компонент 2: повышение квалификации и переподготовка специалистов в секторах экономики с фокусом на их трудоустройство.

Компонент 3: Увеличение вовлечённости частного сектора в процесс повышения квалификации и переподготовки специалистов путем усовершенствования практик корпоративной социальной ответственности.

Компонент 4: Расширение профессиональных возможностей и трудоустройства ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью, женщин и молодежи через социальные предприятия и социально ответственный бизнес.

Компонент 5: Поддержка строительных и логистических компаний в увеличении трудоустройства женщин, молодежи, людей с инвалидностью, ветеранов и ВПЛ.

Компонент 6: Комплексная поддержка и реинтеграция на рынке труда ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью, женщин и молодежи.

Компонент 7: Партнерство между учреждениями профессионально-технического образования и частным сектором для повышения квалификации и переподготовки специалистов.

Компонент 8: Инициатива отраслевого партнерства по трудоустройству студентов и молодых специалистов.

Для получения дополнительной информации об инициативе и подаче заявок необходимо перейти по ссылке.

Какова цель инициативы

В ведомстве отмечают, что этот проект поможет молодежи, ветеранам, людям с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) реализовать свой потенциал на рынке труда, предоставляя им необходимые навыки для востребованных профессий в самых динамичных отраслях экономики. Кроме того, инициатива подразумевает поддержку женщин в получении навыков в профессиях, где статистически преобладали мужчины.

Также сообщается, что инициатива направлена на укрепление партнерства между частным сектором и учебными заведениями профессионально-технического образования, предоставление стимулов частному сектору с целью создания ими новых рабочих мест и обеспечения соискателей необходимыми навыками для трудоустройства в перспективных отраслях экономики.

В свою очередь, министр экономики Юлия Свириденко напомнила, что дефицит кадров сейчас является одной из главных проблем для бизнеса. Правительство решает этот вопрос через программы обучения и переобучения.

"По данным Gradus Research, 88% украинцев готовы сменить профессию, причем 45% женщин рассматривают возможность работать в сферах, где раньше статистически преобладали мужчины. Новая программа USAID будет способствовать улучшению ситуации на рынке труда в ключевых секторах, таких как строительство и логистика", — говорится в ее сообщении.