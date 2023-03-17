Омбудсмен объяснил, имеют ли сотрудники право отказаться от работы во время воздушной тревоги

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, вправе ли работодатель требовать от работника выполнять работу во время воздушной тревоги и может ли сотрудник не работать до отбоя.

"Непосредственно в трудовом законодательстве нет нормы по запрету работать во время воздушной тревоги, не прописана и ответственность работодателя, если приходится работать", - отметил он.

Лубинец отметил, что защита населения, территорий и имущества от чрезвычайных ситуаций, в частности, военного характера – это функция государства, которая обеспечивается мерами гражданской защиты.

Однако работодатель обязан обеспечивать защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге.

Согласно Кодексу законов о труде Украины, на всех предприятиях, в учреждениях, организациях должны быть созданы безопасные и безвредные условия труда. Обеспечить их должен работодатель кроме случаев, когда с работником заключен трудовой договор о дистанционной работе.

"Работодатель не имеет права требовать от работника выполнять работу, угрожающую его жизни, а также в условиях, нарушающих законодательство об охране труда", - подчеркнул Лубинец.

В свою очередь работник же имеет право отказаться выполнять порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья или окружающих его людей и окружающей среды.

Работодатель не должен пренебрегать правилами гражданской защиты. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность, в частности, за такие преступления, как: нарушение требований об охране труда; нарушение требований пожарной или техногенной безопасности; служебная халатность.

"Таким образом: работодатель обязан обеспечивать гражданскую защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге; работник обязан соблюдать правила гражданской защиты во время воздушной тревоги и эвакуироваться в безопасное место", - сообщил Лубинец.