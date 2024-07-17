Переход к индустрии 5.0 потребует от компаний политики человекоцентричности — Academy DТЕК

Переход к индустрии 5.0 потребует от компаний перехода от диджитализации процессов к политике человекоцентричности, где в фокусе будет персонализация и гуманизация. И главным результатом индустрии 5.0 станет достижение синергии между технологиями и человеком для оптимального результата.

Об этом во время HRWS рассказали руководитель по маркетингу и коммуникациям Academy DTEK Татьяна Шерман и директор DTEK BV, член Наблюдательного совета Academy DTEK Александр Кучеренко

По их данным из 55 тыс сотрудников ДТЭК более 1450 это работники с инвалидностью, более 1100 человек имеют инвалидность третьей группы.

5207 работников защищают Украину в рядах ВСУ. Из них 606 вернулись в гражданскую жизнь. 60% среди демобилизованных вернулись на рабочие места.

Именно поэтому для работы в новых реалиях компания ввела линейку продуктов:

Психологическая поддержка

Помощь в адаптации

Перепрофилирование и переквалификация

Дополнительное медицинское сопровождение

Сопровождение и реабилитация

"Мы каждый квартал спрашиваем людей, что с ними происходит. Мы работаем с врачами, в том числе и работающими с психологией. В компании реализовано проекты "Врач рядом", "ДТЭК заботится", "Корпоративный психолог", "Школа жизнестойкости", – рассказали спикеры.