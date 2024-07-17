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- HRWS
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- Работа
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Переход к индустрии 5.0 потребует от компаний политики человекоцентричности — Academy DТЕК
Переход к индустрии 5.0 потребует от компаний перехода от диджитализации процессов к политике человекоцентричности, где в фокусе будет персонализация и гуманизация. И главным результатом индустрии 5.0 станет достижение синергии между технологиями и человеком для оптимального результата.
Об этом во время HRWS рассказали руководитель по маркетингу и коммуникациям Academy DTEK Татьяна Шерман и директор DTEK BV, член Наблюдательного совета Academy DTEK Александр Кучеренко
По их данным из 55 тыс сотрудников ДТЭК более 1450 это работники с инвалидностью, более 1100 человек имеют инвалидность третьей группы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
5207 работников защищают Украину в рядах ВСУ. Из них 606 вернулись в гражданскую жизнь. 60% среди демобилизованных вернулись на рабочие места.
Именно поэтому для работы в новых реалиях компания ввела линейку продуктов:
- Психологическая поддержка
- Помощь в адаптации
- Перепрофилирование и переквалификация
- Дополнительное медицинское сопровождение
- Сопровождение и реабилитация
"Мы каждый квартал спрашиваем людей, что с ними происходит. Мы работаем с врачами, в том числе и работающими с психологией. В компании реализовано проекты "Врач рядом", "ДТЭК заботится", "Корпоративный психолог", "Школа жизнестойкости", – рассказали спикеры.