Рынок труда в ноябре: более 100 тысяч вакансий и новые тенденции

В ноябре 2024 года рынок труда в Украине начал демонстрировать традиционное для этого периода замедление. Влияние сезонных факторов сказалось на количестве вакансий и активности соискателей.

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Об этом говорится в релизе Work.ua.

Состояние рынка труда: основные показатели

Однако общее количество предложений работы все еще остается стабильно высоким — более 100 000 вакансий уже девятый месяц подряд.

В ноябре работодатели разместили на сайте Work.ua 109467 вакансий, что на 7% меньше, чем в октябре. Это отвечает сезонным тенденциям, по которым в зимние месяцы количество вакансий обычно снижается.

К примеру, похожая ситуация наблюдалась в ноябре 2021 года, когда было размещено 109 000 вакансий.

Больше всего вакансий в ноябре традиционно предлагали в категории "Рабочие специальности, производство" — 19 554 предложения, хотя их количество уменьшилось на 7% по сравнению с октябрем. Во всех ключевых категориях зафиксирован спад, в частности в "Гостинично-ресторанном бизнесе" (-15%) и "Сфере обслуживания" (-13%).

Охрана и сохранность стали единственной категорией, где количество предложений возросло. Среди популярных вакансий — полицейский, оператор дрона, минометчик, командир отделения.

Рост конкуренции среди соискателей

Несмотря на уменьшение активности кандидатов на 5%, конкуренция на рынке труда выросла. Среднее количество отзывов на вакансию увеличилось, особенно на дистанционные должности, которые остаются наиболее востребованными среди соискателей.

Самая большая конкуренция зафиксирована на должностях, связанных с общением с клиентами — директ-менеджеры и специалисты чата. На эти вакансии отзывов в 20–30 раз больше, чем в среднем.

Кому платят больше всего

В ноябре средняя зарплата, указанная в вакансиях, составила 22 750 грн, что на 250 грн больше, чем в октябре. Больше зарплаты выросли в категориях:

Охрана, безопасность – 70 000 грн (+17%);

Недвижимость – 44 000 грн (+10%);

Продажи, закупка – 30 000 грн (+9%).

В то же время среди линейных должностей наибольшие доходы предлагают:

Брокерам — 60 000 грн,

Медиабайерам — 58 250 грн,

Водителям-международникам — 50 000 грн,

Стоматологам и риелторам – 45 000 грн.

Региональные особенности и изменения

Больше всего вакансий в ноябре было размещено в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Однако в регионах с наименьшей конкуренцией – Черновицкой (+8%) и Закарпатской (+4%) областях – стало больше кандидатов.

Одной из интересных новинок стал прирост вакансий для ветеранов. Новый функционал на Work.ua позволяет работодателям отмечать готовность отдавать предпочтение бывшим военным. В ноябре таких вакансий стало 2920, что втрое больше, чем в октябре.

Рынок труда в Украине остается стабильным, невзирая на сезонные колебания. Более 100 тысяч вакансий свидетельствуют об активности работодателей, а увеличение конкуренции среди соискателей указывает на рост динамики рынка.

В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее замедление, однако тенденции к возобновлению активности и укреплению экономики заметны уже сейчас.

Напомним, в октябре на рынке труда продолжалось оживление. Соискателям предлагали более 117 тысяч вакансий, а размер средней зарплаты увеличился на 5% до 22 500 грн.

Однако кадровый голод сегодня затронул подавляющее большинство украинских компаний. Но наиболее ощутимо кризис затронул промышленность, производство, сектор критической инфраструктуры, транспорта, логистики, строительства — те отрасли, где востребованы рабочие специальности. Подробнее читайте в статье Delo.ua.