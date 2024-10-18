С начала года 20 тысяч украинцев получили государственные ваучеры на обучение

С начала 2024 года уже 20 тысяч украинцев получили ваучеры на обучение, финансируемые государством. Эти ваучеры позволяют получить новую профессию, повысить квалификацию или приобрести новые навыки, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда.

Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко.

Свириденко отметила, что одной из ключевых проблем рынка труда в Украине является структурная безработица. Чтобы справиться с этой проблемой, правительство запустило несколько программ переквалификации и обучения. Одной из таких инициатив является программа предоставления ваучеров на обучение.

По состоянию на этот год 20 тысяч украинцев уже воспользовались возможностью учиться за счет государства, а общая сумма финансирования программы составила 223 млн. грн.

Самыми популярными профессиями, на которые украинцы учились по ваучерам этого года, стали медсестринство (выдано 3629 ваучеров); психология (3144); дошкольное образование (861); медицина (557); повар (1775); водитель (1354); тракторист (603); кондитер (447).

Сумма ваучера составляет до 30 280 грн., но если стоимость обучения превышает эту сумму, человек или работодатель может доплатить разницу. Ваучеры могут получить украинцы старше 45 лет, ветераны, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, а также получили ранения во время войны или побывали в плену.

Программа ваучеров является частью проекта "Работа без барьеров", реализуемого Министерством экономики Украины в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в стране. Для получения ваучера необходимо подать заявку на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в ближайший центр занятости.

Отмечается, что в прошлом году ваучеры на обучение получили более 18 тысяч украинцев, всего по программе было профинансировано 252 млн. грн. В 2023 году наибольшее количество ваучеров было выдано по профессиям и специальностям: психология, социальная работа, образование, медицина, строительство и гражданская инженерия, повар, водитель.

По каким профессиям доступны ваучеры

Ваучеры на обучение доступны для получения по 155 профессиям и специальностям, в частности, в областях ИТ, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства и социального обслуживания. Человек может самостоятельно выбрать профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную).

Обучение проводится в учреждениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования, а также на предприятиях или организациях, имеющих соответствующую лицензию.

Ваучер позволяет пройти обучение бесплатно по определенному Министерством экономики перечню профессий и специальностей. Его сумма пока не превышает 30280 грн, а если обучение стоит дороже, разницу оплачивает сам работник или работодатель.

Получить ваучер могут отдельные категории граждан с профессионально-техническим или высшим образованием, которые не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не учились за средства Фонда социального страхования по безработице в течение последних трех лет. К этим категориям относятся:

люди в возрасте от 45 лет (до пенсионного возраста),

ветераны и участники боевых действий,

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста,

лица с инвалидностью,

люди, пострадавшие в результате военной агрессии или прошедшие плен.

Чтобы получить ваучер на обучение необходимо выбрать специальность, профессию и место обучения, затем подать онлайн заявку на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные — паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.п.).

В течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости человек должен заключить договор об учебе с учебным заведением.

Ваучеры на обучение от Государственной службы занятости будут полностью цифровизированы и доступны через портал "Действие".

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