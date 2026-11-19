Редакция Dilo проанализировала данные robota.ua, чтобы оценить ситуацию на рынке труда Львова по состоянию на ноябрь 2026 года. Поскольку месяц еще не завершился, приведенные показатели являются предварительными и могут измениться. В материале рассмотрим актуальные зарплаты, спрос на работников, зарплатные ожидания кандидатов и основные тенденции по сравнению с предыдущими месяцами.

Средняя зарплата во Львове

Средняя зарплата на львовском рынке труда по состоянию на ноябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Сначала коротко о терминах:

Медиана — значение, которое делит все зарплаты пополам: половина предложений выше него, половина — ниже. Ее не следует путать со средним арифметическим, поскольку медиана не искажается отдельными аномально высокими или низкими показателями.

1-й квартиль — граница, ниже которой находятся 25% зарплат в выборке. Это ориентир для нижнего сегмента предложений.

3-й квартиль — граница, ниже которой находятся 75% зарплат. Выше этого значения остается лишь четверть самых высоких предложений.

Разница между 1-м и 3-м квартилями показывает, насколько велик разброс зарплат. Чем шире этот диапазон, тем более неоднороден рынок по уровню оплаты труда.

По состоянию на ноябрь 2026 года медианная зарплата в вакансиях во Львове составляет 30 000 грн (6 162 предложения). В октябре она равнялась 29 500 грн.

Нижний квартиль составляет 20 470 грн, верхний — 42 000 грн, то есть половина предложений приходится на диапазон от 20 470 до 42 000 грн. В то же время заметная часть работодателей готова платить более 42 000 грн.

Медиана зарплатных ожиданий кандидатов в ноябре также составляет 30 000 грн (21 866 резюме) и не изменилась с октября. Таким образом, соискатели ориентируются на уровень оплаты, который предлагают работодатели.

Спрос и предложение на рынке труда

Количество вакансий на львовском рынке труда по состоянию на ноябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

На платформе значительно больше кандидатов, чем вакансий: 21 866 резюме против 6 162 предложений.

Количество кандидатов на львовском рынке труда по состоянию на ноябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Соотношение вакансий и резюме отличается в зависимости от профессии. В некоторых направлениях работодатели имеют достаточный выбор соискателей, тогда как в других количество открытых позиций почти не уступает числу кандидатов или даже превышает его. Поэтому говорить об однозначном преимуществе работодателей или соискателей на всем львовском рынке труда было бы некорректно.

Самые популярные сферы деятельности во Львове по состоянию на ноябрь 2026 года

ТОП сфер деятельности во Львове по количеству вакансий

Источник: prozora.robota.ua

Так, по данным Prozora.robota.ua, по состоянию на ноябрь больше всего вакансий во Львове предлагают в шести сферах:

«Рабочие специальности, домашний персонал»: 1 614 вакансий, медиана — 24 000 грн;

«Логистика, таможня, склад»: 1 322 вакансии, медиана — 34 375 грн;

«Производство, инженеры, технологии»: 1 260 вакансий, медиана — 29 500 грн;

«Административный персонал, водители, курьеры»: 1 059 вакансий, медиана — 30 000 грн;

«Торговля»: 944 вакансии, медиана — 27 985 грн;

«Продажи, клиентский менеджмент»: 767 вакансий, медиана — 32 500 грн.

В нескольких категориях резюме существенно больше, чем открытых позиций, поэтому у работодателей более широкий выбор:

«Административный персонал, водители, курьеры»: 3 416 резюме на 1 059 вакансий;

«Студенты, начало карьеры, без опыта»: 3 355 резюме на 728 вакансий;

«Продажи, клиентский менеджмент»: 2 636 резюме на 767 вакансий.

Иная ситуация в государственном секторе: на 660 вакансий приходится всего 40 резюме. В охране, безопасности и силовых структурах количество вакансий и резюме почти одинаковое: 652 против 535. Медиана в обеих категориях составляет 70 065 грн.

Таким образом, наибольшая конкуренция среди кандидатов сосредоточена в административных, торговых и стартовых позициях, тогда как в государственном секторе и охране у работодателей значительно меньше выбор.

Кого ищут чаще всего и кому платят больше?

Среди актуальных вакансий во Львове в ноябре 2026 года есть предложения для специалистов транспортной, таможенной, торговой и производственной сфер:

Водитель-международник, категория СЕ — 80 000–120 000 грн;

Автомаляр, рихтовщик, маляр — 60 000–150 000 грн;

Менеджер по продажам (образовательные услуги) — 60 000–120 000 грн;

Агент по таможенному оформлению (юридические лица) — 60 000–110 000 грн;

Курьер (велосипед, мотоцикл, автомобиль) — 75 000 грн;

Executive Recruiter, Headhunter (MilTech) — 60 200 грн.

Несколько более скромные, но также конкурентные предложения есть в строительстве, доставке, складском хозяйстве и производстве:

Строитель, разнорабочий — 55 000 грн;

Курьер на собственном автомобиле (пикап, микроавтобус) — 50 000–70 000 грн;

Водитель погрузчика — 46 000–57 000 грн;

Сборщик алюминиевых рамок (Малехов) — 45 000–60 000 грн.

В целом львовский рынок предлагает широкий диапазон оплаты труда даже в пределах смежных профессий.

Самые высокие суммы доступны для квалифицированных рабочих и транспортных должностей, а также для специалистов по продажам и таможенному оформлению. В отдельных вакансиях разница между нижней и верхней границами достигает 90 000 грн, а уровень дохода зависит от опыта, объема работы и условий работодателя.

Как менялось количество резюме и вакансий

Как менялись зарплаты за последние полгода (с мая по октябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

Динамика зарплат во Львове была умеренной. В мае медиана в вакансиях составляла 28 500 грн, а ожидания кандидатов — 30 000 грн. В октябре предложения выросли до 29 500 грн, ожидания не изменились. В ноябре медиана предложений достигла 30 000 грн и сравнялась с ожиданиями кандидатов.

Таким образом, предложения работодателей за это время выросли на 1 500 грн, а разрыв с ожиданиями соискателей сократился с 1 500 грн до нуля. Рост был неравномерным: в июне медиана составляла 28 000 грн, в июле и августе — 29 000 грн, в сентябре и октябре — 29 500 грн.

Как менялось количество резюме и вакансий (с мая по октябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

Количество вакансий с мая по сентябрь постепенно сокращалось: с 8 835 до 8 397. В октябре оно выросло до 8 800, что может свидетельствовать об оживлении спроса после лета. Количество резюме в течение этого времени увеличивалось: с 36 565 в мае до 47 983 в октябре. То есть число кандидатов росло быстрее, чем количество вакансий.

Рынок труда во Львове остается неоднородным. В категориях «Административный персонал, водители, курьеры», «Студенты, начало карьеры» и «Продажи» кандидатов в несколько раз больше, чем вакансий. В государственных учреждениях на 660 вакансий приходится всего 40 резюме, в охране и безопасности — 535 резюме на 652 вакансии, поэтому у работодателей в этих сферах ограниченный выбор.

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