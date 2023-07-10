В Украине летом стало больше работы и выросли зарплаты: кого ищут работодатели (ИНФОГРАФИКА)

В Украине летом, несмотря на войну, и низкий бизнес-сезон выросло количество вакансий и размер средней зарплаты. При этом конкуренция соискателей за работу снизилась. Также укрепляется тренд дефицита квалифицированных кадров.

Об этом сообщают аналитики кадрового портала Work.ua.

Так, по информации аналитиков, в первый месяц лета количество предложений работы в Украине увеличилось на 4% — до 93 882 вакансий.

Также в июне продолжился рост средней зарплаты еще на 500 гривен. Таким образом, за первую половину 2023 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 13% — с 15 000 до 17 000 грн.

Динамика конкуренции соискателей

Темпы понижения конкуренции соискателей за работу замедлились. Этот процесс стабилизировался на уровне 2021 года. Самая большая конкуренция соискателей за работу в Киевской, Винницкой, Харьковской, Сумской и Львовской областях. Наименьшее в Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Тернопольской и Николаевской областях.

Среди соискателей высоким спросом пользуются вакансии диджитал-специалистов, преимущественно программистов в сфере ІТ. К примеру, конкуренция соискателей на вакансию Front-end программиста в июне выросла почти вполовину по сравнению с маем и почти в 30 раз выше, чем в среднем по Украине. К высококонкурентным вакансиям относятся: специалист чата, видеомонтажер, копирайтер, графический дизайнер. По этим должностям найти работу посложнее.

Низкая конкуренция и, соответственно, большие шансы трудоустроиться по должностям работников медицинской сферы: гастроэнтеролог, гирудотерапевт, врач УЗИ.

География предложений работы

По количеству работы лидером остается Киевская область – впервые пересекла отметку в 30 142 вакансии, что составляет почти треть от общего количества. Второе место занимает Львовская область, где сосредоточено около 10% работы в Украине (9 064). Далее следует Днепропетровская (8 900) и Одесская области (6 883). Замыкает пятерку Харьковская область (3441), которая уже третий месяц подряд удерживается в лидерах.

Харьковская область также вошла в пятерку областей с наибольшим приростом вакансий (+10% до 3 441 вакансии) вместе с Ивано-Франковской (+10% до 3 116), Запорожской (+9% до 1 666), Одесской (+7) % до 6883) и Волынской областями (+6% до 1929).

Как отмечается, в июне работы стало больше и в Херсонской области.

Самые востребованные должности

ТОП-5 самых востребованных должностей остается стабильным: продавец-консультант (8219 вакансий), менеджер по продажам (6383), водитель (3277), повар (3264), бухгалтер (3186).

Наибольший рост в июне показала вакансия учителя начальных классов (+44% до 187 вакансий). Преимущественно частные школы и детские сады ищут персонал для подготовки детей в школу в период летних каникул.

Молодежь ищет работу

Согласно данным Work.ua, количество соискателей, создавших и обновивших резюме в июне уменьшилось (на 4% до 351 014), если сравнивать с маем. Это незначительные колебания, фактически количество резюме сохраняется на уровне апреля 2023 года.

Подавляющее большинство соискателей – женщины (57%). Наибольшую часть, 35% от общего количества, составляют кандидаты 16-24 лет.

Что касается опыта, то кандидаты распределяются следующим образом:

36% не имеют опыта;

33% имеют более 5 лет опыта;

31% имеют от минимального до 5 лет опыта.

Больше всего новых кандидатов в июне появилось в Донецкой (+15%), Тернопольской (+9%), Черновицкой (+8%), Волынской (+7%) и Житомирской областях (+6%).

Подавляющее большинство новых кандидатов представляют категории: "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+18%), "Образование, наука" (+15%), "Сфера обслуживания" (+11%), "СМИ, издательство, полиграфия" ( +8%), Розничная торговля (+7%), Маркетинг, реклама, PR (+5%), IT, компьютеры, интернет (+3%).

В разрезе профессий больше всего на рынок труда вышло официантов, а также педагогов.

Кто больше всего зарабатывал в июне

10 самых высоких средних зарплат (не руководителей, не по ІТ):

медиабаер – 55 000 грн; водитель-международник – 40 000 грн; эндодонтист, руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами – 35 000 грн; бизнес-аналитик – 34 000 грн; рихтовщик, риелтор – 32 500 грн; 3D-визуализатор – 31 500 грн; координатор по сбыту – 31 000 грн; автомеханик, дизелист, региональный менеджер, технолог мебели – 30 000 грн; курьер по авто - 29 000 грн; автоэлектрик, менеджер по развитию – 28 000 грн.

Самые маленькие зарплаты от 7000 до 10000 грн получают: консьерж, санитар, уборщик, посудомоечник, портье.

Напомним, по информации портала Work.ua, украинский рынок труда в последний месяц весны продолжал демонстрировать положительные тенденции. В мае увеличилось количество вакансий и средняя зарплата и увеличился спрос на рабочие специальности.

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