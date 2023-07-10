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В Украине летом стало больше работы и выросли зарплаты: кого ищут работодатели (ИНФОГРАФИКА)
В Украине летом, несмотря на войну, и низкий бизнес-сезон выросло количество вакансий и размер средней зарплаты. При этом конкуренция соискателей за работу снизилась. Также укрепляется тренд дефицита квалифицированных кадров.
Об этом сообщают аналитики кадрового портала Work.ua.
Так, по информации аналитиков, в первый месяц лета количество предложений работы в Украине увеличилось на 4% — до 93 882 вакансий.
Также в июне продолжился рост средней зарплаты еще на 500 гривен. Таким образом, за первую половину 2023 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 13% — с 15 000 до 17 000 грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Динамика конкуренции соискателей
Темпы понижения конкуренции соискателей за работу замедлились. Этот процесс стабилизировался на уровне 2021 года. Самая большая конкуренция соискателей за работу в Киевской, Винницкой, Харьковской, Сумской и Львовской областях. Наименьшее в Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Тернопольской и Николаевской областях.
Среди соискателей высоким спросом пользуются вакансии диджитал-специалистов, преимущественно программистов в сфере ІТ. К примеру, конкуренция соискателей на вакансию Front-end программиста в июне выросла почти вполовину по сравнению с маем и почти в 30 раз выше, чем в среднем по Украине. К высококонкурентным вакансиям относятся: специалист чата, видеомонтажер, копирайтер, графический дизайнер. По этим должностям найти работу посложнее.
Низкая конкуренция и, соответственно, большие шансы трудоустроиться по должностям работников медицинской сферы: гастроэнтеролог, гирудотерапевт, врач УЗИ.
География предложений работы
По количеству работы лидером остается Киевская область – впервые пересекла отметку в 30 142 вакансии, что составляет почти треть от общего количества. Второе место занимает Львовская область, где сосредоточено около 10% работы в Украине (9 064). Далее следует Днепропетровская (8 900) и Одесская области (6 883). Замыкает пятерку Харьковская область (3441), которая уже третий месяц подряд удерживается в лидерах.
Харьковская область также вошла в пятерку областей с наибольшим приростом вакансий (+10% до 3 441 вакансии) вместе с Ивано-Франковской (+10% до 3 116), Запорожской (+9% до 1 666), Одесской (+7) % до 6883) и Волынской областями (+6% до 1929).
Как отмечается, в июне работы стало больше и в Херсонской области.
Самые востребованные должности
ТОП-5 самых востребованных должностей остается стабильным: продавец-консультант (8219 вакансий), менеджер по продажам (6383), водитель (3277), повар (3264), бухгалтер (3186).
Наибольший рост в июне показала вакансия учителя начальных классов (+44% до 187 вакансий). Преимущественно частные школы и детские сады ищут персонал для подготовки детей в школу в период летних каникул.
Молодежь ищет работу
Согласно данным Work.ua, количество соискателей, создавших и обновивших резюме в июне уменьшилось (на 4% до 351 014), если сравнивать с маем. Это незначительные колебания, фактически количество резюме сохраняется на уровне апреля 2023 года.
Подавляющее большинство соискателей – женщины (57%). Наибольшую часть, 35% от общего количества, составляют кандидаты 16-24 лет.
Что касается опыта, то кандидаты распределяются следующим образом:
- 36% не имеют опыта;
- 33% имеют более 5 лет опыта;
- 31% имеют от минимального до 5 лет опыта.
Больше всего новых кандидатов в июне появилось в Донецкой (+15%), Тернопольской (+9%), Черновицкой (+8%), Волынской (+7%) и Житомирской областях (+6%).
Подавляющее большинство новых кандидатов представляют категории: "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+18%), "Образование, наука" (+15%), "Сфера обслуживания" (+11%), "СМИ, издательство, полиграфия" ( +8%), Розничная торговля (+7%), Маркетинг, реклама, PR (+5%), IT, компьютеры, интернет (+3%).
В разрезе профессий больше всего на рынок труда вышло официантов, а также педагогов.
Кто больше всего зарабатывал в июне
10 самых высоких средних зарплат (не руководителей, не по ІТ):
- медиабаер – 55 000 грн;
- водитель-международник – 40 000 грн;
- эндодонтист, руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами – 35 000 грн;
- бизнес-аналитик – 34 000 грн;
- рихтовщик, риелтор – 32 500 грн;
- 3D-визуализатор – 31 500 грн;
- координатор по сбыту – 31 000 грн;
- автомеханик, дизелист, региональный менеджер, технолог мебели – 30 000 грн;
- курьер по авто - 29 000 грн;
- автоэлектрик, менеджер по развитию – 28 000 грн.
Самые маленькие зарплаты от 7000 до 10000 грн получают: консьерж, санитар, уборщик, посудомоечник, портье.
Напомним, по информации портала Work.ua, украинский рынок труда в последний месяц весны продолжал демонстрировать положительные тенденции. В мае увеличилось количество вакансий и средняя зарплата и увеличился спрос на рабочие специальности.
Источник фото: ua.depositphotos.com