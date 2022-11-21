10 лет развития НААУ – это история успеха современной Украины, – Изовитова

За первые 10 лет работы Национальная ассоциация адвокатов Украины продемонстрировала, какие очевидные преимущества независимое адвокатское самоуправление может принести гражданам и всему украинскому государству.

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Об этом сказала глава НААУ и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова во время торжественного заседания РАУ по случаю юбилея, сообщают Українські Новини.

"Мы прошли немалый путь, и хотя мы еще на пути отношения, двигаемся системно и последовательно, борясь за установленную Конституцией и законом независимость. Благодаря этому нам удалось достичь авторитета и уважения к адвокатуре как институту гражданского общества", - подчеркнула глава НААУ.

Изовитова подчеркнула: к созданию и развитию самоуправляющейся организации адвокатуры присоединилось все профессиональное сообщество, каждый адвокат.

"Почти за 10 лет нам удалось создать работающий механизм саморегулирования профессии, основанный на четком балансе полномочий, компетентности избранных представителей адвокатского самоуправления, интеллектуальном и управленческом потенциале", - отметила она.

Сегодня сообществу удалось выстроить эффективную модель самоуправления, при которой адвокатура каждого региона Украины имеет полную автономию в реализации своих полномочий, а центр выполняет свою лидерскую, представительную и координирующую роль.

"Чем сильнее и стабильнее региональные сообщества, тем сильнее и мощнее центр и вся система органов в целом", - отметила глава НААУ.

О том, насколько за 10 лет вырос престиж адвокатской профессии свидетельствуют цифры: если в 2013 году в Едином реестре адвокатов Украины насчитывалось 8,4 тысячи адвокатов, то по последним данным реестра, их уже более 65,5 тысячи.

Региональные и национальные органы самоуправления вместе с международными партнерами обеспечивают постоянный рост профессионального уровня адвокатов. За десять лет состоялось более 4 тысяч мероприятий по повышению квалификации, общее количество их участников, учитывая, что каждый адвокат прошел не одно подобное мероприятие, достигло почти 600 тысяч.

"Создана Высшая школа адвокатуры; сотрудничество с лучшими юридическими университетами по всей стране предусмотрено совместными меморандумами с НААУ", - добавила Изовитова.

Также свидетельством роста авторитета и роли адвокатуры в государстве является развитие ЕРАУ. Он создавался как электронная база данных, содержащая сведения о численности и персональном составе адвокатов Украины, и фактически стала отправной точкой в ​​деятельности НААУ.

С января 2019 года ЕРАУ стал доступным онлайн, на сайте НААУ начал функционировать электронный "Личный кабинет адвоката". Изовитова также напомнила, что уже в 2020 году был заключен меморандум с Государственной судебной администрацией об интеграции возможностей реестра в подсистему Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы "Электронный суд" возможностей Единого реестра адвокатов Украины.

Глава НААУ добавила, что активная работа по развитию цифровых инструментов для работы адвокатов существенно помогла их деятельности при карантинных ограничениях, а наработки НААУ в сфере цифровой трансформации не только облегчили работу украинских адвокатов, но и помогли утвердить ее авторитет среди иностранных коллег.

"Интерес международных партнеров вызывают, среди прочего, Единый реестр адвокатов, электронный ордер адвоката, система регистрации и учета баллов по повышению профессионального уровня адвокатов, а также онлайн-платформы повышения профессионального уровня адвокатов", - отметила глава НААУ.

Изовитова подчеркнула, что на сегодняшний день Национальная ассоциация адвокатов Украины смогла получить признание и за рубежом: она развивает равноправные отношения с национальными адвокатурами других стран, крупнейшими профессиональными организациями адвокатов и юристов по всему миру, в частности, является членом IBA (InternationalBarAssociation) и присоединилась к Совету адвокатских и обществ Европы (СCBE).

"Впереди у НААУ много замыслов и планов. Однако сегодня с уверенностью можно сказать, что создание Национальной ассоциации адвокатов Украины принесло очевидные преимущества для всего украинского государства и его граждан", - подчеркнула Изовитова.