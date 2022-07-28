14 таможенников будут судить за содействие компании Медведчука в безакцизном импорте дистиллятов

Государственное бюро расследований завершило расследование и направило в суд дело против14 работников таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет недополучил более 35,5 миллиона гривен.

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Как напоминают в бюро, в течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния депутата Верховной Рады Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом из Словакии нефтепродукты венгерского происхождения – легкие и средние дистилляты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не являющийся подакцизным товаром.

В свою очередь, во время таможенного оформления должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие и средние дистилляты как газовый конденсат, что позволило организаторам схемы уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен.

Работники таможни обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса). Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что в апреле ГБР сообщило о подозрении трем работникам указанного таможенного поста, из-за действий которых госбюджет потерял 7,8 миллиона гривен, а впоследствии подозрение получили еще десять человек, которым вменяют содействие в уклонении от уплаты 24 миллионов гривен. Таким образом, с тех пор в деле появился еще один фигурант.

Отметим также, что в конце мая получил подозрение в безосновательном выделении леса для имения Медведчука бывший глава Воловецкой райадминистрации Закарпатской области.