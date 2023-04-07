20% украинцев заявили, что не доверяют новостям в мессенджерах - опрос

Подавляющее большинство опрошенных украинцев (63%) доверяют только каналам и группам в мессенджерах, которые ведут СМИ, или они являются верифицированными каналами госорганов. В то же время, часть не доверяет вообще какой-либо информации в каналах мессенджеров.

Об этом свидетельствуют данные опроса Rakuten Viber.

Украинцы ориентируются на каналы госорганов, которые мессенджер обозначил голубыми "птичками" верификации.

Около 20% совсем не доверяют той информации, которую видят в каналах мессенджеров и ставят под сомнение правдивость любых новостей. Еще 10% респондентов доверяют только сообщениям от родных/друзей и информации, которую получили от них.

В целом ответы распределились следующим образом:

доверяют только СМИ и верифицированным каналам госорганов – 63%;

совсем не доверяют какой-либо информации в каналах мессенджеров – 20%;

доверяют только сообщениям от родных/друзей - 10%;

доверяют только каналам независимых блоггеров и экспертов – 5%;

доверяют неофициальным группам и каналам, считают, что там всегда самая оперативная информация — 2%.

Ранее Центр Разумкова произвел оценку общественно-политической ситуации в стране. По их данным, больше всего украинцы доверяют ВСУ, а меньше всего – чиновникам.

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