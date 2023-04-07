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20% украинцев заявили, что не доверяют новостям в мессенджерах - опрос
Подавляющее большинство опрошенных украинцев (63%) доверяют только каналам и группам в мессенджерах, которые ведут СМИ, или они являются верифицированными каналами госорганов. В то же время, часть не доверяет вообще какой-либо информации в каналах мессенджеров.
Об этом свидетельствуют данные опроса Rakuten Viber.
Украинцы ориентируются на каналы госорганов, которые мессенджер обозначил голубыми "птичками" верификации.
Около 20% совсем не доверяют той информации, которую видят в каналах мессенджеров и ставят под сомнение правдивость любых новостей. Еще 10% респондентов доверяют только сообщениям от родных/друзей и информации, которую получили от них.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В целом ответы распределились следующим образом:
- доверяют только СМИ и верифицированным каналам госорганов – 63%;
- совсем не доверяют какой-либо информации в каналах мессенджеров – 20%;
- доверяют только сообщениям от родных/друзей - 10%;
- доверяют только каналам независимых блоггеров и экспертов – 5%;
- доверяют неофициальным группам и каналам, считают, что там всегда самая оперативная информация — 2%.
Ранее Центр Разумкова произвел оценку общественно-политической ситуации в стране. По их данным, больше всего украинцы доверяют ВСУ, а меньше всего – чиновникам.
Источник фото: ua.depositphotos.com