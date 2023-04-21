3 10 мая украинцы смогут получить средства на ремонт через "єВідновлення" - Шмыгаль

Премьер-министр отметил, что началось тестирование программы "єВідновлення", по которой люди будут получать средства на ремонт своих домов.

Об этом Денис Шмыгаль написал в телеграм-канале.

Сервис будет работать в "Дії" с 10 мая, полученные целевые средства можно будет потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика.

"Сумму компенсаций определит спецкомиссия, а средства будут зачисляться людям на спецсчет в банке. Приоритетом в компенсации будут участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью", - отметил Шмыгаль.

Вместе с тем представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук озвучил подробности предоставления компенсации.

Отдельные категории объектов недвижимости:

Одноквартирные дома, в том числе обособленные жилые дома усадебного типа;

Сблокированные дома с отдельными квартирами, имеющими свой вход с улицы;

Коттеджи и дома одноквартирные повышенной комфортности;

Дома усадебного типа, дачные и садовые;

Квартиры (жилые помещения) в многоквартирном доме (в случае если места общего пользования не повреждены).

Напомним, Верховная Рада во время заседания 11 апреля приняла в целом законопроект №7632 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество". Решение поддержал 281 народный депутат.