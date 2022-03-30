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30 марта планируется открыть три гуманитарных коридора, – Верещук

30 марта планируется открыть три гуманитарных коридора
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Фото: пресс-служба ОП

В Украине на среду, 30 марта, согласована работа трех гуманитарных коридоров

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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Так, на 30 марта согласованы 3 гуманитарных коридора:

- для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск;

-для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;

- для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

"Мы требуем от оккупационных войск придерживаться взятых на себя обязательств и пропустить гуманитарные колонны через блокпосты", - подчеркнула министр.

Верещук сообщила, что сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже выехали из Запорожья.

"На обратном пути в город Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте", - сообщила Верещук.

Также она отметила, что вчера на переговорах в Стамбуле российской делегации были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров к наиболее пострадавшим 97 населенным пунктам в Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях.

Сегодня продолжится работа по получению согласования этих гуманитарных коридоров.

Автор:
Светлана Манько