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30 марта планируется открыть три гуманитарных коридора, – Верещук
В Украине на среду, 30 марта, согласована работа трех гуманитарных коридоров
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Так, на 30 марта согласованы 3 гуманитарных коридора:
- для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск;Подписывайтесь на наш YouTube канал
-для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;
- для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.
"Мы требуем от оккупационных войск придерживаться взятых на себя обязательств и пропустить гуманитарные колонны через блокпосты", - подчеркнула министр.
Верещук сообщила, что сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже выехали из Запорожья.
"На обратном пути в город Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте", - сообщила Верещук.
Также она отметила, что вчера на переговорах в Стамбуле российской делегации были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров к наиболее пострадавшим 97 населенным пунктам в Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях.
Сегодня продолжится работа по получению согласования этих гуманитарных коридоров.