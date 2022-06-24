35 тысяч долларов получат лучшие проекты по повышению обороноспособности Украины

“Укроборонпром” объявил о приеме заявок в программе, которая поможет усилить Вооруженные силы Украины и дать толчок к развитию инновационных технологий в отраслях обороны и инфраструктурного восстановления.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного концерна "Укроборонпром".

Как говорится в сообщении, Государственный концерн "Укроборонпром" и Украинский фонд стартапов (USF) совместно с Правительством Украины реализуют программу грантовой поддержки проектов двойного назначения, которые будут способствовать повышению обороноспособности нашего государства и его быстрому послевоенному восстановлению. Сумма гранта составляет до $35 000 долларов США. Речь идет прежде всего об индустрии обороны, инфраструктурного восстановления, кибербезопасности и т.д.

В настоящее время идет прием заявок на участие в программе, а также набор экспертов для их оценки в отраслях обороны и инфраструктурного восстановления.

Тем, кто имеет опыт работы в указанных индустриях и ищет возможности для воплощения своих идей, предлагается присоединиться к этой программе.

Заявки от участников принимаются на постоянной основе по ссылке.

Попасть же в команду экспертов можно, заполнив анкету на сайте.