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4 апреля попытаются эвакуировать людей из Мариуполя и с Луганщины
4 апреля продолжится эвакуация мирных жителей из зон боевых действий. Запланированы гуманитарные коридоры из Мариуполя в Запорожье на собственном автомобиле, а также из ряда городов Луганской области.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Сегодня будет работать гумкоридор Мариуполь — Запорожье для частного транспорта.
15 автобусов для эвакуации украинцев уже выехали из Запорожья в Мариуполь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Делегация Красного Креста планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с 7 автобусами.
Также продолжается эвакуация людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и с. Нижнее Луганской области.
По словам Верещук, оккупанты постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области.