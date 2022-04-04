4 апреля попытаются эвакуировать людей из Мариуполя и с Луганщины

4 апреля продолжится эвакуация мирных жителей из зон боевых действий. Запланированы гуманитарные коридоры из Мариуполя в Запорожье на собственном автомобиле, а также из ряда городов Луганской области.

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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Сегодня будет работать гумкоридор Мариуполь — Запорожье для частного транспорта.

15 автобусов для эвакуации украинцев уже выехали из Запорожья в Мариуполь.

Делегация Красного Креста планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с 7 автобусами.

Также продолжается эвакуация людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и с. Нижнее Луганской области.

По словам Верещук, оккупанты постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области.