53% украинцев сегодня не работают, из них 60% – молодежь до 35 лет

Также многие молодые ребята сейчас воюют на фронте за независимость Украины. Среди них немало погибших и раненых.

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Речь идет о демографической ситуации, миграции за границу, отсутствии работы. 53% украинцев сегодня не работают, из них 60% - именно молодежь до 35 лет. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по молодежи и спорту Василий Мокан.

По приблизительным подсчетам, предоставляемым профильным Министерством молодежи и спорта, 40% молодежи в Украине непосредственно пострадали в результате военной агрессии.

Более 2 миллионов молодых людей стали внутренне перемещенными лицами. Еще около 2 миллионов уехали за пределы страны.



Врагом уничтожается молодежная инфраструктура. До полномасштабного вторжения России на территории Украины функционировало более 300 молодежных центров и пространств. Сейчас работают всего 93, все они перепрофилированы на гуманитарные хабы или функционируют как центры волонтерской помощи. Разрушены, повреждены или находятся на временно оккупированных территориях 18 молодежных центров.

"Одним из вызовов, который предстанет перед нашим государством, и над решением которого уже сейчас ведется активная работа - как нам возвращать молодежь из-за границы, как после победы над врагом мотивировать ее жить, работать и создавать семьи именно в Украине", – отметил Василий Мокан.

Также многие молодые ребята сейчас воюют на фронте за независимость Украины. Среди них немало погибших и раненых. Это ощутимый удар по генофонду нашего народа.

Напомним, что от действий российских войск пострадали около 700 детей. Из них 240 погибли.