60% украинцев за полгода почувствовали ухудшение экономического положения семьи, 73% – Украины

29% украинцев заявляют, что экономическое положение их семьи за последние полгода скорее ухудшилось, а еще 31% ухудшилось однозначно. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". 35% ответили, что положение не изменилось, 3% – скорее улучшилось, 1% – однозначно улучшилось.

В свою очередь, оценки динамики экономического положения Украины более полярны: в общей сложности 73% респондентов ответили, что оно скорее или точно ухудшилось (37% и 36% соответственно), а 9% - что скорее или точно улучшилось (7% и 2% соответственно).

Однозначно прогнозируют улучшение положения семьи в ближайшие 12 месяцев 6%, склоняются к этому 17%, не прогнозируют изменений 41%, склоняются к его ухудшению 13%, а уверены в этом 8% опрошенных.

Аналогичные прогнозы по всей стране, опять-таки, более полярны: 10% украинцев однозначно ожидают улучшения, 19% - скорее улучшения, чем наоборот, 26% - не думают, что что-то изменится, 21% - склоняются к ухудшению, а еще 11% уверены в таком развитии событий.

По сравнению с опросом трехмесячной давности существенных изменений не произошло, хотя выросла с 32% доля уверенных в ухудшении за полгода экономического состояния Украины, а доля тех, кто не был уверен в этом, упала с 43%. В оценке же относительно своей семьи мнения украинцев почти не изменились.

В то же время прогнозы как в отношении экономики Украины, так и в отношении семи на ближайший год после существенного улучшения между июлем 2022 и июнем 2023 года снова несколько ухудшились.

Хуже всего оценивают динамику экономического положения семьи за полгода работающие частично (в общей сложности 78% говорят об ухудшении и лишь 2% об улучшении). Даже для безработных эти показатели составляют соответственно 73% и 2%.

Наименьшая доля тех, кто почувствовал за шесть месяцев ухудшение положения своей семьи, - предсказуемо среди работающих полноценно (48%), а наибольшая доля тех, кто почувствовал улучшение, - предсказуемо среди тех, кто получил новую работу (впрочем, об этом заявили лишь 13% в данной категории респондентов). Также примечательно, что среди макрорегионов наиболее отрицательные оценки дают жители юга Украины.

Ситуация с занятостью, судя по опросу, за последние три месяца заметно улучшилась: доля тех, кто имел работу до войны и не имеет сейчас, упала с 30% до 25% (в частности, на западе – с 31% до 21%, а на юге – сразу с 37% до 24%, а вот на востоке она возросла с 34% до 43%).

В свою очередь, продолжают работать в обычном режиме 44% опрошенных, которые имели работу и до войны (против 41% в июне), работают удаленно или частично 14% (против 13% в июне), а перешли на новую работу 15% (при прошлом опросе об этом заявляли 13%).

Исследование было проведено 5-7 сентября среди 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Не охвачены оккупированные Крым и Донбасс и территории, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

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