AdTech-startup запустила инициативу помощи украинским СМИ

Команда PRNEWS.IO выступила с инициативой в поддержку украинских СМИ. Платформа предлагает бизнесу покупать публикации в украинских медиа с помощью каталога. Чтобы поддержать работу редакций во время войны, сервис отказался от комиссии для владельцев украинских сайтов.

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Несмотря на обстрелы, СМИ Украины продолжают работу на информационном фронте, публикуют объективные новости, фото-, аудио- и видеодоказательства агрессии России против украинского народа. Они регулярно подвергаются атакам хакеров, вносятся в списки врагов “Роскомнадзора” и ограничиваются в онлайн-доступе.

Доход большинства независимых СМИ до войны напрямую зависел от рекламы. По данным PRNEWS.IO, с 24 февраля ее объем сократился на 90-100%. Редакции обращаются к представителям медиа и бизнесам других стран с просьбой поддержать работу журналистов. Однако возможность принять деньги из-за рубежа есть далеко не у всех.

“Значимость деятельности наших журналистов и редакций, а также их смелость, трудно переоценить. Оставаясь на территории Украины, работая под обстрелами и из бомбоубежищ, они рискуют жизнью, подготавливая и публикуя объективные новости о том, что происходит в нашей стране.

Поэтому наша команда предлагает отечественным и зарубежным компаниям покупать рекламные публикации в украинских медиа. Покупая рекламу, вы поможете голосу украинских журналистов окрепнуть и рассказывать всему миру о событиях в Украине”, — призывает Александр Сторожук, член правления PRNEWS.IO.

Преимуществом платформы являются уникальная финансовая логистика. Благодаря ей сервис может принимать платежи из любой точки мира и оперативно выплачивать их СМИ.

Чтобы присоединиться к инициативе PRNEWS.IO по поддержке украинских медиа, которые остались без привычных источников финансирования, достаточно:

выбрать в каталоге издание, которое вы хотите поддержать;

нажать кнопку “К оплате” справа и произвести оплату;

в форме заказа написать слова поддержки и отправить заказ.

Средства будут начислены и доступны к выплате незамедлительно.

Всего к PRNEWS.IO подключено более 5 тысяч новостных сайтов, принадлежащих украинским издателям.

О компании PRNEWS

PRNEWS.IO — это восточноевропейский стартап, основанный на миссии использования больших данных для предсказуемой коммуникации бренда с людьми через истории в СМИ. PRNEWS.IO собирает информацию о гиперлокальных онлайн-газетах и нишевых онлайн-изданиях. Всего к платформе подключено 61 000 СМИ из 142 стран. С начала 2021 года платформу PRNEWS.IO посетили более 1,5 миллиона человек.

PRNEWS работает в Эстонии и имеет офис развития в Украине. Компания также является поставщиком услуг эстонской программы цифрового гражданства — e-Residency.