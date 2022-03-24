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AdTech-startup запустила инициативу помощи украинским СМИ
Команда PRNEWS.IO выступила с инициативой в поддержку украинских СМИ. Платформа предлагает бизнесу покупать публикации в украинских медиа с помощью каталога. Чтобы поддержать работу редакций во время войны, сервис отказался от комиссии для владельцев украинских сайтов.
Несмотря на обстрелы, СМИ Украины продолжают работу на информационном фронте, публикуют объективные новости, фото-, аудио- и видеодоказательства агрессии России против украинского народа. Они регулярно подвергаются атакам хакеров, вносятся в списки врагов “Роскомнадзора” и ограничиваются в онлайн-доступе.
Доход большинства независимых СМИ до войны напрямую зависел от рекламы. По данным PRNEWS.IO, с 24 февраля ее объем сократился на 90-100%. Редакции обращаются к представителям медиа и бизнесам других стран с просьбой поддержать работу журналистов. Однако возможность принять деньги из-за рубежа есть далеко не у всех.
“Значимость деятельности наших журналистов и редакций, а также их смелость, трудно переоценить. Оставаясь на территории Украины, работая под обстрелами и из бомбоубежищ, они рискуют жизнью, подготавливая и публикуя объективные новости о том, что происходит в нашей стране.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Поэтому наша команда предлагает отечественным и зарубежным компаниям покупать рекламные публикации в украинских медиа. Покупая рекламу, вы поможете голосу украинских журналистов окрепнуть и рассказывать всему миру о событиях в Украине”, — призывает Александр Сторожук, член правления PRNEWS.IO.
Преимуществом платформы являются уникальная финансовая логистика. Благодаря ей сервис может принимать платежи из любой точки мира и оперативно выплачивать их СМИ.
Чтобы присоединиться к инициативе PRNEWS.IO по поддержке украинских медиа, которые остались без привычных источников финансирования, достаточно:
- выбрать в каталоге издание, которое вы хотите поддержать;
- нажать кнопку “К оплате” справа и произвести оплату;
- в форме заказа написать слова поддержки и отправить заказ.
Средства будут начислены и доступны к выплате незамедлительно.
Всего к PRNEWS.IO подключено более 5 тысяч новостных сайтов, принадлежащих украинским издателям.
О компании PRNEWS
PRNEWS.IO — это восточноевропейский стартап, основанный на миссии использования больших данных для предсказуемой коммуникации бренда с людьми через истории в СМИ. PRNEWS.IO собирает информацию о гиперлокальных онлайн-газетах и нишевых онлайн-изданиях. Всего к платформе подключено 61 000 СМИ из 142 стран. С начала 2021 года платформу PRNEWS.IO посетили более 1,5 миллиона человек.
PRNEWS работает в Эстонии и имеет офис развития в Украине. Компания также является поставщиком услуг эстонской программы цифрового гражданства — e-Residency.