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Общество
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Адвокат из Волыни взялась защищать Михаила Маймана по делу об избиении женщины

  • Дмитрий Филипенко

    Внештатный корреспондент Delo.ua

Адвокат из Волыни взялась защищать Михаила Маймана по делу об избиении женщины

Судебное заседание назначено на 25 октября 2022 г. в Голосеевском суде Киева.

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Ветеран, которого подозревают в мошенничестве и торговле оружием Михаил Майман   фигурирует в уголовном деле об избиении.   Судебное заседание назначено на   25   октября   2022   года.  

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Адвокатом обвиняемого Маймана выступает адвокат Елена Черемуха ,   которая кроме прочего   похоже ,   пытается отбелить репутацию своего скандально известного подзащитного в СМИ.

Сообщается ,   что уголовное производство №   12021100010001073   будет рассматривать дело между обвиняемым :   Майманом Михаилом и Лазаренко Светланой ,   которая является потерпевшей по делу .

Досудебным расследованием установлено,   что   Майман Михаил толкнул Лазаренко Светлану ,   в результате чего последняя получила телесные повреждения в виде перелома лучевой кости ".

Дело будет рассматривать районный суд города Киева.

Фото 2 — Адвокат из Волыни взялась защищать Михаила Маймана по делу об избиении женщины

О новой адвокату Маймана известно мало .   Она не значится в реестре должников .   а по данным   Opendatabot   владеет ГО   " П'ЯТАЯ ВЛАСТЬ " ,   ООО ЮКК   " ЧЕЛИЗА ".  

Однако ,   по сообщениям волынских СМИ лицо с таким же именем фигурировало по делу вокруг рейдерского захвата местного предприятия " Волынь - Лада ",   где она работала юристом .

Сообщалось _   что   работники частной фирмы дважды пытались взять под охрану помещения   расположенных на территории ЗАО   "Волынь Лада" .   Оппоненты ,   представляющие интерес предпринимателя показывали оригиналы договора владельцем этих помещений .   Однако   представители   «Волынь Лады»   и арендаторы помещений на этой территории не позволяли им это сделать ,   а действительные документы ,   на основании которых ,   ЗАО   "Волынь - Лада" вынуждена покинуть арендованное помещение назвали фальсификацией.

Судя по этому можно предположить ,   что ни один из сознательных адвокатов ,   хотя бы вскользь ознакомившись с прошлым Маймана ,   не захотел иметь с ним дело и поэтому обвиняемому в избиении женщины "ветерану и волонтеру" пришлось искать себе защитника в провинциях.

  Похоже ,  что Елена Черемуха  как адвокат  тоже понимает ,  с кем она имеет дело ,   но скандальная репутация подзащитного не помешала ей .

Кроме того ,   по имеющейся информации ,   Черемуха помогает Майману зачистить инфополе в украинских   СМИ _   которые часто вспоминают Маймана в своих публикациях и освещают его   деяния .   Черемуха активно ищет связи в СМИ и предлагает деньги за то ,   чтобы публикации в которых упоминается Михаил Майман были сняты с открытого доступа .  

Очевидно ,   что если бы эти материалы обвивали ее подзащитного ,   то Черемусе было бы достаточно направить письмо - претензию к редакции ,   предоставить доказательства невиновности Маймана и требовать снятия публикаций .   Однако почему-то этого не происходит .   Почему так   -   вопрос открыт .

Михаил Майман   -   ветеран АТО и волонтер   как он сам себя называет .   В   2022   году по словам самого Маймана ,   участвовал в битве за Киев ,   в частности, возглавляемый им батальон Архангела Михаила якобы   увольнял   населенные пункты вблизи Макарова в Киевской области" .   На сегодня известно ,   что батальон не входит в состав ТРО и его бойцы не имеют права .  

Именно во время боев за Киев ,   Михаила Маймана начали обвинять в том ,   что вместо того чтобы увольнять Киевскую область ,   занимался обманом доверчивых сограждан .   В частности, блоггеры и СМИ   заподозрили   Маймана в съемке постановочных видео .   Об этом писали и блоггеры и бывшие собратья Маймана по батальону .

Сообщались _   что все видео были записаны в номерах киевской гостиницы "Крещатик" ,   но казалось как съемки с передовой с призывами финансово помочь бойцам .   На видео ,   которое попало в сеть интернет чудно голос ,   похож на Маймана ,   который комментирует съемку и дает указания "актерам" . Согласно свидетельствам бывших подчиненных Маймана из батальона "Архангелы Михаила" ,   Майман якобы умудрился собрать по меньшей мере   1.3   миллиона долларов ,   однако все присвоил себе и не потратил на нужды ВСУ ни копейки .  

" Он всем звонил по телефону ,   собирал деньги на фронт .   Мол ,   пацанам нужно .   А сам в тот момент сидел в ресторане .   Я знаю ,   что у него потом новенькая машина появилась"   -   так о Маймане вспоминал один из бойцов его батальона

Вскоре после публикации этого видео Марьяна Безугла ,   народная депутат от "Слуги Народа"   публично   обвинила Маймана в аферизме   и сообщила о том, что Майнман незаконно наградил нардепа Николая Тищенко оружием .  

Напомним также ,   что Маймана уже   задерживала   в июне этого года СБУ ,   а в сентябре   -   Департамент стратегических расследований Нацполиции .   По информации издания "Телеграф" текущее обвинение - по статье   262 ( Похищение ,   присвоение ,   вымогательство огнестрельного оружия   ( кроме гладкоствольного охотничьего ),   боевых припасов   взрывчатых веществ   взрывных устройств или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества ,   карается лишением свободы на срок от   3   к   7   лет ).   Далее следствие рассматривает возможность переквалификации на другие статьи .