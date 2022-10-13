Адвокат из Волыни взялась защищать Михаила Маймана по делу об избиении женщины

Судебное заседание назначено на 25 октября 2022 г. в Голосеевском суде Киева.

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Ветеран, которого подозревают в мошенничестве и торговле оружием Михаил Майман фигурирует в уголовном деле об избиении. Судебное заседание назначено на 25 октября 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Адвокатом обвиняемого Маймана выступает адвокат Елена Черемуха , которая кроме прочего похоже , пытается отбелить репутацию своего скандально известного подзащитного в СМИ.

Сообщается , что уголовное производство № 12021100010001073 будет рассматривать дело между обвиняемым : Майманом Михаилом и Лазаренко Светланой , которая является потерпевшей по делу .

Досудебным расследованием установлено, что Майман Михаил толкнул Лазаренко Светлану , в результате чего последняя получила телесные повреждения в виде перелома лучевой кости ".

Дело будет рассматривать районный суд города Киева.

О новой адвокату Маймана известно мало . Она не значится в реестре должников . а по данным Opendatabot владеет ГО " П'ЯТАЯ ВЛАСТЬ " , ООО ЮКК " ЧЕЛИЗА ".

Однако , по сообщениям волынских СМИ лицо с таким же именем фигурировало по делу вокруг рейдерского захвата местного предприятия " Волынь - Лада ", где она работала юристом .

Сообщалось _ что работники частной фирмы дважды пытались взять под охрану помещения расположенных на территории ЗАО "Волынь – Лада" . Оппоненты , представляющие интерес предпринимателя показывали оригиналы договора владельцем этих помещений . Однако представители «Волынь – Лады» и арендаторы помещений на этой территории не позволяли им это сделать , а действительные документы , на основании которых , ЗАО "Волынь - Лада" вынуждена покинуть арендованное помещение назвали фальсификацией.

Судя по этому можно предположить , что ни один из сознательных адвокатов , хотя бы вскользь ознакомившись с прошлым Маймана , не захотел иметь с ним дело и поэтому обвиняемому в избиении женщины "ветерану и волонтеру" пришлось искать себе защитника в провинциях.

Похоже , что Елена Черемуха как адвокат тоже понимает , с кем она имеет дело , но скандальная репутация подзащитного не помешала ей .

Кроме того , по имеющейся информации , Черемуха помогает Майману зачистить инфополе в украинских СМИ _ которые часто вспоминают Маймана в своих публикациях и освещают его деяния . Черемуха активно ищет связи в СМИ и предлагает деньги за то , чтобы публикации в которых упоминается Михаил Майман были сняты с открытого доступа .

Очевидно , что если бы эти материалы обвивали ее подзащитного , то Черемусе было бы достаточно направить письмо - претензию к редакции , предоставить доказательства невиновности Маймана и требовать снятия публикаций . Однако почему-то этого не происходит . Почему так - вопрос открыт .

Михаил Майман - ветеран АТО и волонтер как он сам себя называет . В 2022 году по словам самого Маймана , участвовал в битве за Киев , в частности, возглавляемый им батальон Архангела Михаила якобы увольнял населенные пункты вблизи Макарова в Киевской области" . На сегодня известно , что батальон не входит в состав ТРО и его бойцы не имеют права .

Именно во время боев за Киев , Михаила Маймана начали обвинять в том , что вместо того чтобы увольнять Киевскую область , занимался обманом доверчивых сограждан . В частности, блоггеры и СМИ заподозрили Маймана в съемке постановочных видео . Об этом писали и блоггеры и бывшие собратья Маймана по батальону .

Сообщались _ что все видео были записаны в номерах киевской гостиницы "Крещатик" , но казалось как съемки с передовой с призывами финансово помочь бойцам . На видео , которое попало в сеть интернет чудно голос , похож на Маймана , который комментирует съемку и дает указания "актерам" . Согласно свидетельствам бывших подчиненных Маймана из батальона "Архангелы Михаила" , Майман якобы умудрился собрать по меньшей мере 1.3 миллиона долларов , однако все присвоил себе и не потратил на нужды ВСУ ни копейки .

" Он всем звонил по телефону , собирал деньги на фронт . Мол , пацанам нужно . А сам в тот момент сидел в ресторане . Я знаю , что у него потом новенькая машина появилась" - так о Маймане вспоминал один из бойцов его батальона

Вскоре после публикации этого видео Марьяна Безугла , народная депутат от "Слуги Народа" публично обвинила Маймана в аферизме и сообщила о том, что Майнман незаконно наградил нардепа Николая Тищенко оружием .

Напомним также , что Маймана уже задерживала в июне этого года СБУ , а в сентябре - Департамент стратегических расследований Нацполиции . По информации издания "Телеграф" текущее обвинение - по статье 262 ( Похищение , присвоение , вымогательство огнестрельного оружия ( кроме гладкоствольного охотничьего ), боевых припасов взрывчатых веществ взрывных устройств или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества , карается лишением свободы на срок от 3 к 7 лет ). Далее следствие рассматривает возможность переквалификации на другие статьи .