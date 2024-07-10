- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
"Аптека Доброго Дня" вместе с Охматдет
Сеть "Аптека Доброго Дня" направит средства на восстановление отделения ургентной хирургии Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".
Аптека Доброго Дня будет перечислять на восстановление весь прибыль с продажи таблеток "Цитрамон" любого производителя с 10 по 13 июля включительно.
Компания выбрала именно или лекарство, ведь они есть в аптечке почти каждого украинца. Поэтому, если купить их сейчас, можно заранее позаботиться о здоровье и помочь Охматдета.
Как сообщили в больницы, отделение ургентной хирургии на 30 мест находится на восьмом этаже медучреждения и было разрушено после попадание русского ракеты. Там проходили лечение дети с тяжелыми хирургическими патологиями, а также находились пациенты после трансплантации печени и почек.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, 8 июля аптечный пункт Аптека Доброго дня, который находился в соседний здания, также пострадал. Фармацевты на месте бесплатно обеспечивали кровоостанавливающими, перевязочными материалами да антисептическими препаратами. Через 20 минут в день трагедии сотрудники сети собрали свыше 100 тыс. грн для Охматдета.
Также компания передала воду для пострадавших спасателей да гражданских и сейчас продолжает доставлять антибиотики да растворы пациентам , которых перевезли в другие больницы. Связь с медучреждением держит исполнительный директор сети "Аптека Доброго Дня" Оксана Кириченко. Каждый день обрабатываются запросы на медикаменты, которые сеть бесплатно доставляет.
Информация относительно предоставленной помощи будет обновляться.
"Мы нет сможем изменить день 8 июля, но можем позаботиться о будущее. Украина вместе с "Охматдет", - говорится в релизе.