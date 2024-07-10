Сеть "Аптека Доброго Дня" направит средства на восстановление отделения ургентной хирургии Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

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Аптека​ Доброго Дня будет перечислять на восстановление весь прибыль с продажи таблеток "Цитрамон" любого​​ производителя с 10 по 13 июля включительно.

Компания выбрала именно или лекарство, ведь они есть в аптечке почти каждого украинца. Поэтому, если купить их сейчас, можно заранее позаботиться о здоровье​​ и помочь Охматдета.

Как сообщили в больницы, отделение ургентной хирургии на 30 мест находится на восьмом этаже медучреждения и было разрушено после попадание русского ракеты. Там проходили лечение дети с тяжелыми хирургическими патологиями, а также находились пациенты после трансплантации печени и почек.

Кроме того, 8 июля аптечный пункт Аптека​ Доброго дня, который​ находился в соседний здания, также пострадал. Фармацевты на месте бесплатно обеспечивали кровоостанавливающими, перевязочными​​ материалами да антисептическими препаратами. Через 20 минут в день трагедии сотрудники сети собрали свыше 100 тыс. грн для Охматдета.

Также компания передала воду для пострадавших спасателей​ да гражданских и​ сейчас продолжает доставлять антибиотики да растворы пациентам , которых перевезли в другие больницы. Связь​​ с медучреждением держит исполнительный директор сети "Аптека​ Доброго Дня" Оксана Кириченко. Каждый день обрабатываются запросы на медикаменты, которые сеть бесплатно доставляет.

Информация относительно предоставленной помощи будет обновляться.

"Мы нет сможем изменить день 8 июля, но можем позаботиться о будущее. Украина вместе с "Охматдет", - говорится в релизе.