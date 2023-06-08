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Общество
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Aurum Group и Алена Лебедева получили благодарность от пограничников за помощь в укреплении границы

Aurum Group и Алена Лебедева получили благодарность от пограничников за помощь в укреплении границы

Государственная пограничная служба поблагодарила Aurum Group и Алену Лебедевую за помощь в укреплении границы от агрессора.

От имени руководства пятнадцатой пограничной заставы и всего личного состава выражаю Вам слова безграничной благодарности за помощь предоставленную вашим предприятием в это трудное для нашей страны время, за активную общественную деятельность весомый вклад в укреплении безопасности государственной границы, плодотворное сотрудничество в борьбе за территориальную целостность, независимость Украины.

Фото 2 — Aurum Group и Алена Лебедева получили благодарность от пограничников за помощь в укреплении границы

"Ваша активная общественная позиция и действенный патриотизм является важным залогом приближения нашей победы над решительным нашествием. Вместе мы сможем преодолеть все трудности, которые ставит перед нами война за нашу свободу и независимость", - говорится в благодарности.