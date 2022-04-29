Благодаря проекту «Прихисток» уже 132 728 беженцев нашли временное жилье

«Прихисток» – социальная инициатива, призванная помочь людям, которые в результате войны потеряли возможность мирно жить у себя дома. Любой гражданин независимо от возраста, пола или материального положения может обратиться за помощью, чтобы найти себе убежище в этот трудный период.

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Инициатором создания этого ресурса стала народная депутат Украины Галина Янченко, которая собрала команду волонтеров, разработавших идею, создали сайт и наладили коммуникацию между людьми. Значительную помощь в создании проекта оказала команда из КШГУ им. С. Нижнего. Она поддержала эту идею и через 2 дня, на волонтерских началах, разработала сайт. Волонтеры из КШГУ и сейчас помогают в информировании населения. За время существования инициативы сайт «Прихисток» посетило более 2,2 миллиона посетителей из 97 стран мира.

“Сегодня мы сотрудничаем с Минрегионом. Благодаря личной поддержке министра Чернышева, нам удалось решить основные организационные и логистические вопросы размещения людей в безопасном месте. К тому же сам ресурс в настоящее время имеет статус государственного, а его реализация и управление осуществляется Кабинетом министров. – Галина Янченко

По состоянию на 29 апреля 2022 - благодаря работе ресурса "Прихисток" уже 132 728 беженцев нашли себе жилье в это тяжелое время. В их числе преимущественно женщины и дети. Эта инициатива обеспечила не только возможность поиска временного жилья на территории Украины, где не идут боевые действия, но и за рубежом. Среди людей, которые воспользовались этой возможностью, есть и люди с ограниченными возможностями. Поэтому особенно важно донести информацию до людей с ограниченными возможностями, которые при существующей необходимости эвакуироваться из мест проведения боевых действий, им не нужно бояться или стесняться попросить помощи, а необходимо обязательно обратиться к специалистам.

Также волонтеры хотят, чтобы их услышали люди, которые могут помочь с жильем тем, кто оказался в беде. Особенно это касается жителей регионов, которых не затронула война. Если у вас есть возможность разместить у себя беженцев – просим вас приобщиться к этой инициативе.

Зайдите на сайт по ссылке https://prykhystok.gov.ua/ и зарегистрируйтесь, создайте объявления, чтобы мы смогли передать данные гражданам, нуждающимся в временном убежище. Люди, которые предоставят жилье для беженцев получат компенсацию за коммунальные услуги согласно специально созданной программы Минрегиона, сегодня сумма компенсации расходов на коммунальные услуги составляет 450 грн., в месяц за каждое принятое лицо. .Для консультаций по получению компенсаций для владельцев помещения есть возможность обратиться в правительственный контакт-центр по номеру: 15-45 (работает круглосуточно).

К проекту «Прихисток» могут приобщаться и люди из-за границы. Поэтому, если у вас есть друзья или близкие за границей, то пришлите им эту информацию и объясните важность данной инициативы.