Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Общество
Дата публикации

Благодаря проекту «Прихисток» уже 132 728 беженцев нашли временное жилье

Благодаря проекту «Прихисток» уже 132 728 беженцев нашли временное жилье

«Прихисток» – социальная инициатива, призванная помочь людям, которые в результате войны потеряли возможность мирно жить у себя дома. Любой гражданин независимо от возраста, пола или материального положения может обратиться за помощью, чтобы найти себе убежище в этот трудный период.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Инициатором создания этого ресурса стала народная депутат Украины Галина Янченко, которая собрала команду волонтеров, разработавших идею, создали сайт и наладили коммуникацию между людьми. Значительную помощь в создании проекта оказала команда из КШГУ им. С. Нижнего. Она поддержала эту идею и через 2 дня, на волонтерских началах, разработала сайт. Волонтеры из КШГУ и сейчас помогают в информировании населения. За время существования инициативы сайт «Прихисток» посетило более 2,2 миллиона посетителей из 97 стран мира.

“Сегодня мы сотрудничаем с Минрегионом. Благодаря личной поддержке министра Чернышева, нам удалось решить основные организационные и логистические вопросы размещения людей в безопасном месте. К тому же сам ресурс в настоящее время имеет статус государственного, а его реализация и управление осуществляется Кабинетом министров. – Галина Янченко

Фото 2 — Благодаря проекту «Прихисток» уже 132 728 беженцев нашли временное жилье

По состоянию на 29 апреля 2022 - благодаря работе ресурса "Прихисток" уже 132 728 беженцев нашли себе жилье в это тяжелое время. В их числе преимущественно женщины и дети. Эта инициатива обеспечила не только возможность поиска временного жилья на территории Украины, где не идут боевые действия, но и за рубежом. Среди людей, которые воспользовались этой возможностью, есть и люди с ограниченными возможностями. Поэтому особенно важно донести информацию до людей с ограниченными возможностями, которые при существующей необходимости эвакуироваться из мест проведения боевых действий, им не нужно бояться или стесняться попросить помощи, а необходимо обязательно обратиться к специалистам.

Также волонтеры хотят, чтобы их услышали люди, которые могут помочь с жильем тем, кто оказался в беде. Особенно это касается жителей регионов, которых не затронула война. Если у вас есть возможность разместить у себя беженцев – просим вас приобщиться к этой инициативе.

Зайдите на сайт по ссылке https://prykhystok.gov.ua/ и зарегистрируйтесь, создайте объявления, чтобы мы смогли передать данные гражданам, нуждающимся в временном убежище. Люди, которые предоставят жилье для беженцев получат компенсацию за коммунальные услуги согласно специально созданной программы Минрегиона, сегодня сумма компенсации расходов на коммунальные услуги составляет 450 грн., в месяц за каждое принятое лицо. .Для консультаций по получению компенсаций для владельцев помещения есть возможность обратиться в правительственный контакт-центр по номеру: 15-45 (работает круглосуточно).

К проекту «Прихисток» могут приобщаться и люди из-за границы. Поэтому, если у вас есть друзья или близкие за границей, то пришлите им эту информацию и объясните важность данной инициативы.