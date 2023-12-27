Благотворительная кухня горячих блюд от Ukrainian Food Foundation открыта в Киеве

Ukrainian Food Foundation занимается в Украине борьбой с проблемами бедности и голода. Сегодня фонд запускает в Киеве благотворительный проект, который позволит вывести поддержку украинцев на новый уровень.

Проект называется Noble Kitchen и сочетает в себе благотворительный ресторан и кухню горячих блюд.

“Сегодня проблема нехватки продовольствия из-за войны войны становится все острее. Об этом громко заявляют на международной арене, а мы в Ukrainian Food Foundation видим это изнутри, работая с вопросом каждый день. Уже 4-й год наш фонд занимается борьбой с проблемами бедности и голода в Украине из-за спасения от утилизации излишков продуктов питания и напитков, которые были переданы продовольственными сетями и производителями в промышленных масштабах и бесплатную их передачу украинцам, наиболее нуждающимся в этом. В декабре исполнился ровно год, как мы занимаемся оказанием продовольственной поддержки украинцам вместе с компанией PepsiCo в Украине. Проект открытия благотворительной кухни – логическое продолжение этого сотрудничества, которое позволит вывести поддержку украинцев на новый уровень” – Андрей Береговой, соучредитель и СЕО фонда.

Кухня "Noble Kitchen" имеет благородную миссию кормить людей через спасение пищи и будет функционировать ежедневно. Это первая в Украине кухня, которая следует философии "zero waste". Ведь в процессе приготовления вкусной и питательной пищи преимущественно используются спасенные продукты, которые переданы на благотворительной основе продовольственными сетями и производителями, что позволяет докупать только необходимое . Благодаря этому удается бороться с проблемами бедности и голода, а также с пищевой расточительностью. Основная цель кухни — приготовление и доставка обедов людям из числа внутренне перемещенных лиц, наиболее нуждающихся в продовольственной поддержке. В планах команды — выдача более 10 000 порций еды в месяц . Наличие собственной кухни позволит сделать горячее питание тысяч людей более качественным и разнообразным, а главное – регулярным.

Вместе с кухней в рамках совместного проекта был открыт благотворительный ресторан Noble Kitchen на 40 посадочных мест. Главная цель заведения – организация и проведение обедов и ужинов для внутренне перемещенных лиц на бесплатной основе.

Кроме главной функции — вкусно накормить людей, — команда ресторана преследует особую цель — создать место, где всегда рады людям, нуждающимся в помощи, создать комьюнити, где люди могут пообщаться между собой и вместе провести время.

Из-за большого количества желающих обслуживание в ресторане происходит по предварительной записи. Выполнить его можно, заполнив форму на страницах фонда в социальных сетях.