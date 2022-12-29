Благотворительный фонд “Майбутнє – дітям”: главные итоги года

Главным итогом 2022 года для Благотворительного фонда “Майбутнє – дітям” стал переезд подопечных Центра социальной поддержки детей и семей "Домашнє тепло" в только что отремонтированное здание и ежедневная адресная гуманитарная помощь, которую в течение 10 месяцев оказывала команда Фонда детям и семьям внутренне перемещенных лиц.

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До полномасштабной войны БФ “Майбутнє – дітям” опекал детей, нуждавшихся в помощи по семейным причинам, в интернате при Нижнебыстровской гимназии Хустского района Закарпатья. С началом боевых действий общежитие учебного заведения стало приютом для сотен внутренне перемещенных лиц, которые спасались с Киевщины, Харьковщины, Мариуполя, из-под Изюма и других регионов Украины от агрессора.

"Те первые дни были настоящим испытанием: по просьбе руководства нашей Горинчевской громады мы поселили людей, а на следующий день встал вопрос, как их кормить, – вспоминает директор БФ “Майбутнє – дітям” Любовь Ковач. – Буквально "бросили клич", и местные жители начали приносить, кто что мог. Впоследствии к помощи присоединились волонтерские и благотворительные организации, с которыми мы установили партнерские отношения, также мы пригласили к сотрудничеству иностранные фонды".

В июне в Нижний Быстрый из зоны, приближенной к боевым действиям, эвакуировали 37 детей-воспитанников учебно-реабилитационных центров Черниговщины. В подавляющем большинстве это были дети, лишенные родительской опеки, а также те, которые нуждались в особом уходе. Поэтому надо было снова организовывать стабильные поставки свежего мяса, овощей, фруктов, молочных продуктов – всего того, что должно быть в рационе несовершеннолетних. Также возникла потребность в одежде, обуви, средствах гигиены, подгузниках, лекарствах и т.д.

За это время сотрудники Фонда и Гимназии оказали помощь почти 500 детям и взрослым, было приготовлено свыше 135 000 порций завтраков, обедов и ужинов.

А в день Святого Николая 19 детей из социально незащищенных семей праздновали новоселье в обновленном комфортном помещении Центра "Домашнє тепло". Этот центр является уникальным, потому что его деятельность софинансируется благотворителями и обществом – фондом “Майбутнє – дітям” и Горинчевской территориальной общиной, и аналогов на Закарпатье нет.

"Команда БФ “Майбутнє – дітям” работала не только в Закарпатье, но и в других областях Украины, – рассказал глава наблюдательного совета Фонда Олег Игнатко. – Была организована системная работа Гуманитарного хаба ТЭЦ-5 в Харькове. За этот период доставлено и распределено между жителями Харькова и близлежащих районов центра области 200 тонн гуманитарных грузов. Прежде всего, это продукты питания, вода. А также генераторы, повербанки, одежда и обувь для взрослых и малышей, детское питание, средства гигиены, медикаменты, хозяйственные и канцелярские товары, бытовая химия".

Отдельным пунктом в деятельности Фонда является сотрудничество с партнерами из Нюрнберга (Германия). Благодаря им клинические учреждения Харьковской области получили 2 высокоточных анестезионных аппарата, 360 современных функциональных кроватей и 20 специальных кроватей для операционных.

Еще одним направлением работы Фонда была помощь детям-спортсменам из пострадавших Бучи, Гостомеля и Ирпеня в создании им условий для продолжения тренировочного процесса. Для этого был проведен ряд спортивных соревнований для детей именно в этих городах после их деоккупации, а в итоге, благодаря содействию НОК Украины и мецената Анатолия Бойко, был организован летний учебно-тренировочный лагерь для 100 детей и подростков в городе Лутраки (Греция). В течение двух месяцев юные спортсмены совершенствовали свои навыки и принимали участие в международных соревнованиях проекта Olympic Dreams 2022.

"Целью проекта было не только стремление сохранить жизнь детей, но и создать возможности для их развития, – отметил предприниматель и меценат Фонда Анатолий Бойко. – Мы рады, что это удалось, что дети смогли продолжить тренировки под мирным небом, сосредоточившись на достижении спортивных целей".

Результаты летнего лагеря впечатляют: его участники получили три "золота", два "серебра", три "бронзы" на чемпионатах и Кубках Европы и Европейских Играх разных возрастных категорий, 4 "золота" и 3 "бронзы" – на чемпионатах Украины. Шесть участников лагеря выполнили норматив мастера спорта Украины, а одна участница – Анастасия Чижевская – стала мастером спорта международного класса. Около 20 спортсменов проекта вошли в состав Национальной сборной Украины.

Все начатые проекты Благотворительного фонда "Будущее – детям" будут продолжены и получат свое развитие в следующем году.