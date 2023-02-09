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Благотворительный турнир ФК "Рух", многолетнего партнера FAVBET, собрал средства для украинских военных

Благотворительный турнир ФК "Рух", многолетнего партнера FAVBET, собрал средства для украинских военных

Недавно ФК "Рух" провел во Львове благотворительный мультитурнир "Верим в ВСУ", чтобы собрать средства для украинских военных. Мероприятие состоялось при поддержке многолетнего партнера клуба компании FAVBET.

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Турнир проходил в бодрой атмосфере, ведь участники были сконцентрированы на главной цели – сбор донатов для ВСУ. По состоянию на 5 февраля банка фонда Markus Foundation пополнилась на 538 тыс. грн, отдельными суммами 61 тыс. грн и 60 тыс. грн задонатили Петр Заставный и "Львы на джипе". Также из Польши внесли донат в сумме 1 млн. грн. Именно за него приобретут ударный дрон R-18 и 5 мощных генераторов для 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура".

Фото 2 — Благотворительный турнир ФК "Рух", многолетнего партнера FAVBET, собрал средства для украинских военных

Мультитурнир объединил сразу три дисциплины – баскетбол, флорбол и футзал. Каждый матч длился по 15 минут. Уникальный благотворительный ивент собрал более 60 украинских знаменитостей из шоу-биза, юмористов, блогеров, киберспортсменов и известных футболистов, которые смогли себя попробовать в новых видах спорта.

Среди них — Андрей Бедняков, Слава Демин, Вячеслав Шевчук, Андрей Лузан, Иван Шевцов, Виктор Вацко, Александр Алиев, Евгений Селезнев, Юрий Терещенко, Артем Федецкий, Игорь Ласточкин и другие.

Фото 3 — Благотворительный турнир ФК "Рух", многолетнего партнера FAVBET, собрал средства для украинских военных
Фото 4 — Благотворительный турнир ФК "Рух", многолетнего партнера FAVBET, собрал средства для украинских военных

Выиграла мультитурнир команда "Леопарды". Хотя все участники и зрители понимали, что главный победитель мероприятия – Вооруженные Силы Украины.

FAVBET является официальным партнером ФК "Руху" и активно вовлекается в благотворительные инициативы клуба. Сотрудничество компании со львовской командой началось еще при участии желто-черных в Первой Лиге и не остановилось даже с началом войны. Сегодня FAVBET идет с перспективным клубом уже в Премьер-Лиге, способствуя развитию украинского футбола и вместе поддерживая ВСУ.

Автор:
Светлана Манько