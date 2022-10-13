Боевику, охранявшему террориста "Гиви", дали 13 лет тюрьмы - СБУ

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества боевика "ДНР", который был одним из личных охранников Михаила Толстых по прозвищу "Гиви", возглавлявшего незаконное вооруженное формирование "Сомали".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как указывает Служба безопасности Украины, которая проводила следствие по этому делу, фигурант также являлся ньюзмейкером указанной группировки и совместно с "Гиви" давал интервью "журналистам ДНР".

Его признали виновным по части 1 статьи 111 (государственная измена), часть 1 статьи 258-3 (участие в террористической организации) и части 2 статьи 260 (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований).

"Этот предатель с 2016 года воевал в составе незаконных вооруженных группировок "ДНР", а после объявления Путиным "специальной военной операции" пошел в наступление на мирные украинские территории. Он попал в плен во время боевой операции ВСУ в августе этого года. Теперь он на собственном опыте убедился, что преступления против Украины не имеют срока давности", - отмечают в СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, в ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и предоставил разоблачительные показания.

Напомним также, что по материалам СБУ суд приговорил к 9 годам тюрьмы информаторшу, которая наводила огонь по украинским войскам на Донбассе.