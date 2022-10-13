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Боевику, охранявшему террориста "Гиви", дали 13 лет тюрьмы - СБУ
Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества боевика "ДНР", который был одним из личных охранников Михаила Толстых по прозвищу "Гиви", возглавлявшего незаконное вооруженное формирование "Сомали".
Как указывает Служба безопасности Украины, которая проводила следствие по этому делу, фигурант также являлся ньюзмейкером указанной группировки и совместно с "Гиви" давал интервью "журналистам ДНР".
Его признали виновным по части 1 статьи 111 (государственная измена), часть 1 статьи 258-3 (участие в террористической организации) и части 2 статьи 260 (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований).
"Этот предатель с 2016 года воевал в составе незаконных вооруженных группировок "ДНР", а после объявления Путиным "специальной военной операции" пошел в наступление на мирные украинские территории. Он попал в плен во время боевой операции ВСУ в августе этого года. Теперь он на собственном опыте убедился, что преступления против Украины не имеют срока давности", - отмечают в СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отмечают в спецслужбе, в ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и предоставил разоблачительные показания.
Напомним также, что по материалам СБУ суд приговорил к 9 годам тюрьмы информаторшу, которая наводила огонь по украинским войскам на Донбассе.