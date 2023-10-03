Больницы на оккупированных территориях не справляются с количеством раненых захватчиков

Из-за больших потерь среди личного состава армии страны-агрессора РФ захватчики срочно превращают гражданские больницы на временно оккупированных территориях в военные госпитали.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что прифронтовые гражданские больницы на временно оккупированных территориях почти не обслуживают местное население.

Из-за больших потерь среди личного состава военные госпитали россиян уже давно не справляются с количеством раненых захватчиков.

Поэтому оккупанты продолжают преступную практику ограничения местного населения на ВОТ в доступе к медицинским услугам, а гражданские больницы переделывают в военные госпитали.

"В то же время россияне оставляют небольшое количество гражданских в этих больницах для того, чтобы использовать их в качестве "живого щита", - подчеркивают в ЦНС.

По данным украинского подполья, в настоящее время оккупанты занимают все больше гражданских медучреждений во временно оккупированных районах Запорожской области.

В частности, в Токмакском районе гражданские больницы наполняют ранеными россиянами из-под Роботиного и других участков фронта.

Ранее сообщалось, что оккупанты начали отказывать местному населению на ВОТ в предоставлении медпомощи без наличия медицинского страхования, а его можно получить только с российским паспортом.