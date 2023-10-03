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Больницы на оккупированных территориях не справляются с количеством раненых захватчиков
Из-за больших потерь среди личного состава армии страны-агрессора РФ захватчики срочно превращают гражданские больницы на временно оккупированных территориях в военные госпитали.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что прифронтовые гражданские больницы на временно оккупированных территориях почти не обслуживают местное население.
Из-за больших потерь среди личного состава военные госпитали россиян уже давно не справляются с количеством раненых захватчиков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Поэтому оккупанты продолжают преступную практику ограничения местного населения на ВОТ в доступе к медицинским услугам, а гражданские больницы переделывают в военные госпитали.
"В то же время россияне оставляют небольшое количество гражданских в этих больницах для того, чтобы использовать их в качестве "живого щита", - подчеркивают в ЦНС.
По данным украинского подполья, в настоящее время оккупанты занимают все больше гражданских медучреждений во временно оккупированных районах Запорожской области.
В частности, в Токмакском районе гражданские больницы наполняют ранеными россиянами из-под Роботиного и других участков фронта.
Ранее сообщалось, что оккупанты начали отказывать местному населению на ВОТ в предоставлении медпомощи без наличия медицинского страхования, а его можно получить только с российским паспортом.