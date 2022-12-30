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Больше всего туристов на Новый год остановились в отелях во Львове и Буковеле
На Новый год гостиницы во Львове и на горнолыжном курорте Буковель заполнены почти 70%, в то время как в Одессе всего на 18%. Хотя цены на номера и выросли, собственники не ожидают прибыли.
Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на данные руководителя сервиса гостиничной аналитики Hotel Matrix Ольги Мищенко.
Отмечается, что на Новый год гостиницы во Львове в среднем заполнены на 67%, в то время как на новогодние праздники в 2021 году они были заполнены на 89%.
В Буковеле забронировано 66% номеров в отелях. Если сравнивать с 2021 годом, горнолыжный курорт был заполнен на 97%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Одессе отели заполнены всего на 18%.
Владельцы гостиниц объясняют снижение спроса тремя причинами – выезд части украинцев за границу, отсутствие иностранных туристов и уменьшение доходов.
Несмотря на низкий спрос, цены на новогодний номер в карпатских и львовских гостиницах выросли на 10-30% в гривне, в Одессе же - на 10-15%.
При этом владельцы не ожидают доходов. Так, основатель управляющей компании и сети гостиниц Ribas Hotels Group Артур Лупашко прогнозирует, что на новогодние праздники его сеть недополучит 20–30% доходов. Генеральный менеджер !Fest Hotel во Львове Юлиана Татаринова предполагает, что возможная разница дохода по сравнению с 2021 годом будет на уровне 20%.
Напомним, по данным туроператора Join UP! путешествия внутри Украины стали популярнее. Так, количество бронирований туров внутри страны в этом году возросло: в ноябре 2022 туристы заказали на 10% больше путешествий, чем за аналогичный период предыдущего года.
Также на спрос со стороны украинцев указывает, что гостиницы удерживают цены на рождественско-новогодние праздники. Так, в Яремче с 30 декабря по 7 января предлагают размещение в гостиницах и по 30, и по 70 тысяч гривен. Предложений за 15-20 тысяч гривен тоже достаточно, хотя и пишут, как правило, что "остался последний номер".
Источник фото: Depositphotos