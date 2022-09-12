Большинство мужчин должны быть готовы воевать, – Резников

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, мужчины в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовы воевать, даже не быть призванными, а воевать.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал министр обороны Алексей Резников.

"Это война. И как бы нам ни хотелось, мы несем потери, а эти потери могут быть безвозвратны или санитарные, а иногда такие, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это значит, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды мобилизационного резерва", - говорит Резников.

Он добавил, что страна находится в состоянии войны, поэтому мужчины соответствующих возрастных параметров должны быть готовы воевать.

"Даже не быть призванными, а воевать", – говорит он.

Напомним, что в случае введения на территории Украины военного положения граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет имеют право пересекать государственную границу Украины, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки. на судах.