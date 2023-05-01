Будет ли пляжный сезон в Николаевской области: ответ ОВА

В Николаевской области доступ к пляжам Черного моря и лесам запретят из-за угрозы мин. В то же время внутренние водоемы будут доступны для отдыха.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким на брифинге.

"Леса, которые были на линии столкновения они будут запрещены для отдыха из-за высокой опасности. Территории, которые не были под оккупацией и там не было обстрелов, они будут разрешены для отдыха. Доступ к пляжам Черного моря военные не дадут из-за минной угрозы, и я с этим согласен. Но внутренние водоемы области будут доступны для отдыха летом", - отметил он.

По его словам, сейчас идет отработка локаций, которые будут использоваться для физической и психологической реабилитации, куда будут приглашать и жителей из соседних регионов.

Напомним, Россия неоднократно атаковала и продолжает атаковать Николаевскую область ракетами и беспилотниками. В частности, под обстрелы часто попадает побережье Очаковской громады.