Быстрое задержание контрразведкой СБУ агента ГРУ в Краматорске позволит избежать новых жертв, - эксперт

Быстрое задержание корректировщика российских ракет в Краматорске – свидетельство качественной и системной работы контрразведки СБУ и всей службы в целом.

Об этом пишет эксперт Тарас Загородний.

"Важно наказание данного конкретного отброса. Из показаний очевидно, что он прекрасно видел сколько в кафе мирных людей и не мог не понимать, какие могут быть последствия его действий. Но самое главное - это предостережение для других российских приспешников, что наказание неотвратимо!", - считает политолог.

По мнению Загороднего, еще один важный аспект этого дела – юридический.

"Ракета убила и ранила десятки жителей Краматорска. Действия россиян - безусловное военное преступление. А задержанный агент ГРУ - еще один важный свидетель этих преступлений. Знаю, что в службе ведут большую юридическую работу и продолжают сбор доказательств для международных судов", - акцентирует эксперт.

"Уже установлено, что агент должен был передавать и другие локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением людей. Не думаю, что это создание остановили бы детские смерти или горе земляков. Поэтому уверен - быстрое задержание предателя позволило избежать новых жертв", - резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно, что контрразведка СБУ на следующий день после ракетного удара по кафе в центре Краматорска задержала российского наводчика. Корректировщиком удара по мирным жителям оказался "расконсервированный" агент главного управления Генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ).