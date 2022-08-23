Через неделю полиция задержала ДРГ и 31 человека, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом.

Департаменты стратегических расследований и уголовного розыска полиции за неделю разоблачили одну диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) и задержали 31 человека, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом.

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Вообще с начала войны на территории государства разоблачены 102 ДРГ и задержаны 1669 человек, сообщил первый замминистра МВД Евгений Енин.

"На сегодняшний день, если мы говорим о привлечении к ответственности за коллаборационную деятельность, то по фактам сотрудничества граждан Украины с государством-агрессором начато более 1200 уголовных производств, 204 – получили сообщение о подозрении, в суд направлено 100 уголовных производств", – сказал он.

Енин также добавил, что в канун Дня независимости возможна активизация диверсионных групп для влияния на внутреннюю безопасность государства, попытки сеять панику среди населения. Полиция продолжает работу в усиленном режиме.

Напомним, в начале августа ВСУ обезвредили диверсионно-разведывательные группы около четырех населенных пунктов в Луганской области. Каждый день русские войска пытались создать благоприятные условия для усиления наступления.