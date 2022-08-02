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Chernovetskyi Investment Group за 5 месяцев военного положения оказал помощь на сумму 85,5 млн гривен
С начала широкомасштабной войны с Российской Федерацией Chernovetskyi Investment Group предоставил разнообразную помощь на общую сумму 85,5 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба фонда.
Согласно сообщению, в том числе 9,6 млн гривен было направлено на медикаменты, медицинское оборудование и гуманитарную помощь.
Еще 11,3 млн гривен фонд перечислил на специальный счет НБУ, в фонды "Вернись Живым" и Save Ukraine, а на 30 млн гривен приобрел военные ОВГЗ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме этого, на сумму 34,6 млн гривен были закуплены транспорт, одежда и разнообразное оборудование.
В Chernovetskyi Investment Group отмечают, что фонд будет продолжать поддерживать Украину в это тяжелое время . CIG планирует и дальше направлять средства на гуманитарные цели и помогать Украине прямо сейчас выстоять, а затем – восстановиться.
Chernovetskyi Investment Group — одна из крупнейших инвестиционных компаний на рынке стран СНГ. Венчурный фонд находится под управлением Степана Черновецкого.