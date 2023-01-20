Дело киевлянина, "отомстившего" за отключение света "минированием" ОП, передали в суд

В Соломенский районный суд Киева направлен обвинительный акт в отношении киевлянина, обвиняемого в двух эпизодах заведомо ложных сообщений о подготовке взрыва в правительственном здании.

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Как сообщает Киевская городская прокуратура, ему инкриминируется часть 2 статьи 259 Уголовного кодекса. Сам мужчина находится под стражей.

Согласно материалам следствия, 28 ноября обвиняемый совершил два звонка на спецлинию 102 о заминировании здания Офиса президента по улице Банковой в Киеве. Правоохранители установили личность "минера" и задержали его.

В ходе обыска в квартире 51-летнего обвиняемого был обнаружен мобильный телефон, с которого были сделаны звонки в полицию. Также в его доме нашли коммунистическую символику и георгиевские ленты, которые, по его словам, принадлежат его пожилой матери.

Свои действия мужчина объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии. Как заявляли тогда в полиции, ранее фигурант, проживающий на улице Академика Стражеско, уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Напомним также, что сообщение о якобы заминировании здания ОП поступало правоохранителям, в частности, год назад. После проверки, как и в ноябрьском случае, опасных предметов обнаружено не было.