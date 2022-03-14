Доставка проводится по всем областям: в "Укрпочте" рассказали о выплате пенсий

"Укрпочта" выплатила 52% пенсий (5,5 млрд грн) по состоянию на 13 марта. Доставка проводится по всем областям Украины, даже там, где ведутся боевые действия.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Самый высокий показатель выплат в Кировоградской (89,33%), Донецкой (85,35%), Ровенской (77,82%), Черкасской (76,44%), Хмельницкой (75,39%) и Винницкой (73,41%) областях.

В областях, где продолжаются активные боевые действия, доставка пенсий усложняется, однако при первой возможности производится выплата.

Так, в Николаевской области, несмотря на ежедневные обстрелы, уже выплачено 45,04% пенсий. В Харьковской, Херсонской и Сумской областях пока выплачено 19,76%, 14,33% и 12,3% соответственно. Однако как только будут сформированы зеленые коридоры в города, временно оккупированные РФ, "Укрпочта" сразу доставит выплаты.

"Сегодня почта доставляет не только посылки и выплаты, мы доставляем надежду на то, что мирная довоенная жизнь есть, и она обязательно вернется. Особенно это заметно в регионах, где ситуация действительно тяжелая: люди там искренне удивляются тому, что в такое время "Укрпочта" работает. Да, есть города и села, до которых мы пока не можем доехать. Но мы совместно с правительством и областными администрациями работаем над этим. Какими бы сложными ни были условия, я верю, что в марте мы также доставим все пенсии, как делали это в январе, феврале и как будем делать в дальнейшем", — заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Укрпочта" напоминает, что доставляет выплаты также временно перемещенным лицам внутри Украины. К настоящему времени в "Укрпочту" поступило 11,3 тысячи обращений на переадресацию.

Напомним, те, кто уехал с места фактического проживания, могут получить свои выплаты, позвонив изначально в контакт-центр "Укрпочты" по номеру 0 800 300 545, нажав кнопку "2" (раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии"). Все звонки бесплатны.

Также можно звонить в Пенсионный фонд по номерам телефонов, указанным для соответствующего региона на его странице в Facebook.

Нужно будет сообщить о необходимости получения пенсии или пособия по другому адресу и сообщить фамилию, имя и отчество получателя, адрес получения до марта 2022 года, серию и номер паспорта, номер телефона получателя, способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу), а также новый адрес доставки (индекс отделения "Укрпочты" или адрес временного проживания).