Две трети украинцев считают недостаточными поставки Украине вооружения западными партнерами — опрос

54% украинцев считают, скорее, недостаточным текущее предоставление Украине вооружения со стороны ее западных партнеров, а еще 11% считают его совершенно недостаточным. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

При этом склоняются к мнению о достаточности такой помощи 22% опрошенных, а 7% уверены, что ее абсолютно достаточно. По сравнению с предыдущим исследованием "Рейтинга", проведенным 8-9 марта, мнение украинцев по этому вопросу в целом немного ухудшилось (за счет неопределившихся): тогда 62% считали военную помощь недостаточной.

В то же время заметно ухудшилась оценка респондентами достаточности западных санкций, вводимых против России, несмотря на то, что за прошедшие полтора месяца их объем лишь вырос: вместо 62% недостаточными их считают уже 75%, а достаточными называют лишь 20% (против 33% в начале марта).

Лучше всего оценивают эти два вида помощи жители юга Украины (31% и 23% соответственно), а больше всего недостаточной ее считают на западе страны (29% и 18%).

Однако оценка других аспектов западной помощи Украине с тех пор все же подросла: так, теперь 61% опрошенных считают достаточной дипломатическую помощь, 60% — гуманитарную, а 46% — финансовую.

Опрос был проведен 26 апреля среди 1000 респондентов из всех регионов, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Отметим, что исследование проводилось до того, как стало известно об окончательном одобрении Конгрессом США законопроекта о ленд-лизе для Украины.