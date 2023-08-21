Экс-директору "Госвнешинформа" вынесли приговор за растрату 8 миллионов гривен во времена Януковича

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 21 августа заочно признала бывшего директора государственного предприятия "Госвнешинформ" Вячеслава Коритко виновным в растрате средств путем злоупотребления служебным положением и в служебном подлоге.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, по части 5 статьи 191 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса ему назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет с лишением права занимать должности в государственных предприятиях и государственных органах сроком на три года и с конфискацией всего имущества.

Согласно обвинению, признанному судом доказанным, в период с мая 2013 года по февраль 2014 года Коритко, злоупотребляя служебным положением, осуществил безосновательное перечисление 7,95 миллиона гривен от ГП на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности.

Деньги были перечислены в соответствии с заключенными договорами и подписанными актами приема-передачи предоставленных услуг. Однако, как установило следствие, фактически никаких услуг госпредприятие не получило, а заключение договоров и подписание других документов было сделано исключительно для прикрытия преступной деятельности.

Также суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу и удовлетворил гражданский иск прокурора, приняв взыскать с обвиняемого в пользу "Госвнешинформа" денежные средства в размере нанесенного ущерба.

Отметим, что ГП "Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков" является экспертным центром, входящим в сферу управления Министерства экономики. Оно занимается экспертизой внешнеэкономических контрактов, исследованием внутренних и внешних товарных рынков, консультированием по коммерческой деятельности и управлению, предоставлением комплексного сопровождения тендерных закупок.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро приступило к расследованию дела против Коритко и его заместителя еще в декабре 2015 года. 12 апреля 2017 года чиновникам сообщили о подозрении.

Однако задержан тогда был лишь заместитель директора предприятия, а вот сам он был объявлен в розыск. При этом сумма, которую безосновательно израсходовали фигуранты, указывалась НАБУ как 9,87 миллиона гривен. В сентябре 2017 года дело было направлено в суд.

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