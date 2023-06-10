Еще три внедорожника для контрнаступления: Favbet Foundation продолжает помогать ВСУ

Благотворительный фонд Favbet Foundation за неделю передал Вооруженным Силам Украины три внедорожника высокой проходимости, сообщили представители фонда.

В частности, защитники Украины получили от фонда высокопроходимый пикап Nissan Navara, оборудованный камерой ночного видения. Автомобиль незамедлительно отправлен на восток выполнять боевые задачи.

Еще один Mitsubishi L200 поступил в распоряжение взвода противотанковых ракетных комплексов и уже помогает выполнять боевые задачи на востоке страны.

Также на восточный фронт фонд отправил высокопроходимый внедорожник Mazda B 2500.

«Накануне контрнаступления как никогда важно всеми силами помогать ВСУ. Эти автомобили уже работают на рубежах обороны и помогают нашим военным маневрировать между позициями, перевозить амуницию, эвакуировать раненых побратымов», - отметил вице-президент Favbet Foundation Игорь Сирук.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 автомобилей, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн. Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.