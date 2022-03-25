Европа заблокировала России доступ к метеорологическим данным

Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников EUMETSAT приостановила сотрудничество с Российской Федерацией.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, EUMETSAT стало последним агентством, связанным с погодой, которое ограничило обмен информацией после вторжения России в Украину.

"Данные, содержащие почти мгновенные измерения скорости и направления ветра, осадков и других факторов, могут оказаться решающими для планирования атаки с использованием биологического или химического оружия", – отметил глава Минцифры.

Как передает Reuters, официальное EUMETSAT приняла официальное решение о приостановке сотрудничества с РФ 22 марта. До этого организация заявила об остановке передачи данных со спутников ЕС в Россию и Беларусь согласно инструкциям Еврокомиссии.

Западные эксперты считают, что информация о погоде, передаваемая практически в режиме реального времени, может быть использована Россией в ходе развязанной ей войны против Украины.

При этом, по информации агентства, EUMETSAT продолжала транслировать данные с других европейских спутников, а также сведения о метеорологических наблюдениях профильных ведомств всего мира.

В Reuters отмечают, что Россия вносила свой вклад в мировые и европейские метеорологические наблюдения, поэтому она получала доступ и к другим данным, доступным EUMETSAT, в частности, из стран Евросоюза, Великобритании, США и Канады.

Многие метеорологические организации из этих государств уже прекратили сотрудничество с Россией, но передавали данные европейской организации, откуда получала сведения и Россия. По данным EUMETSAT, в России информацию получала 21 организация.

На сегодняшний день EUMETSAT управляет технической инфраструктурой, позволяющей получать в режиме реального времени данные со спутников разного назначения.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.