Favbet Foundation передал бронированный автомобиль для нужд украинских защитников

Полк полиции особого назначения в Киевской области получил от благотворительного фонда Favbet Foundation бронированный автомобиль Volkswagen Transporter.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании Favbet.

Это первый автомобиль из партии, который будет передан украинским защитникам в ближайшее время.

"Тысячи волонтеров и благотворительных фондов сейчас работают ради победы. Команда Favbet Foundation также выполняет свой долг, но это капля в море по сравнению с тем, что делают наши военнослужащие на передовой", - отмечает Игорь Сирук, глава наблюдательного совета Favbet Foundation.

Полицейские получили бронемашину от Favbet Foundation

Автомобиль будет использоваться Полком полиции особого назначения в Киевской области для транспортировки личного состава и небольших грузов для обеспечения нужд украинских защитников.. По словам командира ППОН ГУНП в Киевской области, это существенно поможет защитникам при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и ситуаций.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.