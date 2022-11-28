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Favbet Foundation за неделю передал защитникам Украины 4 внедорожника и медицинский автомобиль
Благотворительный фонд Favbet Foundation за прошлую неделю передал для защитников Украины четыре внедорожника для выполнения задач в зоне боевых действий, а также специализированный автомобиль для военных медиков, сообщили представители фонда.
В частности, фонд передал личному составу Главного управления Национальной полиции в Киевской области внедорожник Hyundai Terracan. Автомобиль получило подразделение полиции, привлеченное к выполнению боевых задач в составе сил обороны страны.
Подразделение ВСУ, работающее в районе Бахмута Донецкой области, получило внедорожник Ford Ranger. Сразу два внедорожника высокой проходимости Mitsubishi L200 фонд Favbet Foundation передал в распоряжение бойцов ВСУ, выполняющих боевые задачи на юге Украины.
Также Favbet Foundation передал на передовую укомплектованный специальный медицинский автомобиль Opel Vivaro. Машина уже поступила в распоряжение танкового дивизиона на Донецком направлении. Она оборудована всем необходимым для предоставления первой неотложной помощи украинским защитникам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.
С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.