Favbet Foundation за неделю передал защитникам Украины 4 внедорожника и медицинский автомобиль

Благотворительный фонд Favbet Foundation за прошлую неделю передал для защитников Украины четыре внедорожника для выполнения задач в зоне боевых действий, а также специализированный автомобиль для военных медиков, сообщили представители фонда.

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В частности, фонд передал личному составу Главного управления Национальной полиции в Киевской области внедорожник Hyundai Terracan. Автомобиль получило подразделение полиции, привлеченное к выполнению боевых задач в составе сил обороны страны.

Подразделение ВСУ, работающее в районе Бахмута Донецкой области, получило внедорожник Ford Ranger. Сразу два внедорожника высокой проходимости Mitsubishi L200 фонд Favbet Foundation передал в распоряжение бойцов ВСУ, выполняющих боевые задачи на юге Украины.

Также Favbet Foundation передал на передовую укомплектованный специальный медицинский автомобиль Opel Vivaro. Машина уже поступила в распоряжение танкового дивизиона на Донецком направлении. Она оборудована всем необходимым для предоставления первой неотложной помощи украинским защитникам.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 40 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.