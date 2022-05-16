FAVBET Tech запускает Рейтинг размеров достоинства президентов

FAVBET Tech совместно с ивент-агентством S*EVENT Сергея Неклевы разработали и запустила Рейтинг размеров достоинства президентов - bigballs.in.ua . Главная цель проекта – сбор средств на поддержку Украины.

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Утром 24 февраля россия начала широкомасштабное вторжение в Украину. Благодаря сопротивлению украинской армии и сил самообороны, с первого дня агрессии российская армия терпит значительные потери в живой силе и технике. Нет никаких сомнений в неизбежности нашей победы, ведь она уже есть в нашей силе и единстве.

Западные партнеры уверяют Украину в своей поддержке и готовы направлять помощь. Но насколько велик размер достоинства у их президентов? Этим вопросом задался Сергей Неклева: "У этого парня стальные яйца – говорили из каждого утюга, почему-то захотелось зафиксировать золотой стандарт и узнать "весы" остальных президентов".

Идею поддержали в FAVBET Tech – компания-разработчик программного обеспечения, которая более 20 лет создает продукты для игр и развлечений.

Последние политические события вдохновили на создание рейтинга в жанре политической карикатуры. Из-за информативно-искаженного образа удалось изобразить ключевых лидеров мира и привлечь внимание к Владимиру Зеленскому, который в военное время показывает наибольшее достоинство.

СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник отмечает: "Лично для меня цензуры не существует. Свобода выражения мнения в карикатуре гораздо больше. Основная задача политической карикатуры – критиковать, а не создавать визуальные украшения к событиям. Через карикатуры нам удалось показать, кто на самом деле является лидером, а кто – только делает вид".

На днях Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United 24. Главная цель проекта – сбор средств на поддержку Украины. Каждый посетитель сайта bigballs.in.ua может совершить донейт в один клик из любой страны мира.

Несмотря на юмористический подход к единице измерения, организаторы надеются на серьезное отношение к результатам голосования.