Фонд Дениса Парамонова и БФ молодежной инициативы “Надія” обеспечили больницы на передовой современным медоборудованием

Благодаря Благотворительному фонду Дениса Парамонова и БФ молодежной инициативы "Надія" и их партнерам в больницах на передовой появились сразу четыре "искусственные почки", пять аппаратов Еsay Pulse Schiller для проведения реанимационных действий, а также электрохирургический аппарат. Это поможет спасти еще больше жизней.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Сегодня медучреждения в прифронтовых городах и на передовой нуждаются в повышенном внимании, ведь не всегда они имеют в достаточном количестве современное оборудование, с помощью которого можно спасать жизни. Благотворительный фонд Дениса Парамонова и Благотворительный фонд молодежной инициативы “Надія” при поддержке партнеров продолжают обеспечивать критическим медоборудованием больницы на передовой и в прифронтовых населенных пунктах.

Эти фонды уже приобрели пять аппаратов Еsay Pulse Schiller (Швейцария), которые используются для реанимационных действий, как в полевых условиях и во время эвакуации, так и в отделениях интенсивной терапии. Также меценаты доставили сразу четыре аппарата Prismaflex – "искусственные почки" для пациентов с острой почечной недостаточностью. Благодаря такому оборудованию в Харьковском, Запорожском и Донецком направлениях удастся спасти еще больше жизней украинских защитников и защитниц.

Всего только за последние несколько месяцев приобретено и доставлено на передовую ооборудования на сумму около 15 миллионов гривен. Во время последнего визита в Донецкую область благотворители передали электрохирургический аппарат, медицинский отсос, аппарат для герметизации сосудов и другое медицинское оборудование госпиталю ГПСУ, который базируется непосредственно вблизи линии столкновения.

Основатель Благотворительного фонда Денис Парамонов отмечает, что благотворители должны сплотиться для наращивания помощи больницам.

“Сегодня у государства очень много неотложных задач, а потому часть ответственной работы по обеспечению медучреждений в прифронтовых городах и селах должны взять на себя именно меценаты и благотворительные организации. Вместе с партнерами мы делаем все возможное, чтобы как можно больше украинцев получили квалифицированную медицинскую помощь. Поэтому стараемся находить разнообразное современное оборудование, доставляя его в соответствующие медучреждения. Во многих случаях речь идет действительно об уникальном оборудовании, благодаря которому врачи могут спасать жизнь”, – отметил Денис Парамонов.

В свою очередь председатель наблюдательного совета фонда “Надія”, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль подчеркнул важность сотрудничества благотворительных организаций.

“Сотрудничество фонда “Надія”, Фонда Дениса Парамонова и меценатов, которые включаются в наши благотворительные проекты, – это пример эффективной работы по обеспечению медицинских учреждений на линии фронта самым необходимым оборудованием. От того, как хорошо оснащен госпиталь, напрямую зависит качество и эффективность помощи, а главное - жизнь наших воинов, которые смогут спасти”, – рассказал Валерий Дубиль.

Добавим, что эту благотворительную инициативу также поддерживают меценаты и предприниматели Святослав Нечипоренко, Андрей Здесенко, Анатолий Шкрибляк, Андрей Милованов и Алексей Омельяненко.

Напомним, что Благотворительный фонд Дениса Парамонова и БФ молодежной инициативы "Надія" вместе с партнерами с первых дней полномасштабного вторжения оказывает системную помощь прифронтовым госпиталям. Закуплено и доставлено в больницы вблизи линии столкновения критического медицинского оборудования на сумму более 100 миллионов гривен. В частности, это три кабинета гастроколоноскопии, более десяти аппаратов ИВЛ, более десяти аппаратов для искусственного массажа сердца, десятки “скорых”, два аппарата КТ и МРТ-аппарат, ультразвуковые скальпели, и многое другое дорогостоящее оборудование, необходимое для спасения жизней.