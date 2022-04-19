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"Фонд Течія" профинансировал питание украинцев в Киеве и пригороде
400 тысяч грн организация передала на обеспечение горячими обедами полиции, спасателей, теробороны, пациентов больниц Киева, а также переселенцев из Бучи, Ирпеня и Гостомеля.
Средства перечислили кейтеринговой компании Food Imperial, которая готовит вкусные и питательные обеды и доставляет их нуждающимся.
"Мы заботимся не только об обеспечении средств защиты, которых мы уже закупили на 231 млн грн, но и о питании нуждающихся в нем людей. Благодаря нашим давним партнерам из Food Imperial мы вместе предоставим пищу защитникам и переселенцам", — говорит Олег Крот, соучредитель ОО "Фонд Течія".
Так удалось обеспечить питанием личный состав:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Нацполиции в Киеве;
- Голосеевского районного управления ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве;
- территориальной обороны Подольского и Оболонского районов.
Горячие обеды также получают пациенты столичных больниц, в частности:
- Детской больницы ОХМАТДЕТ;
- Киевской городской клинической больницы №17;
- Национального института рака.
Кроме этого, кейтеринговая компания снабдила обедами:
- жителей столицы, скрывающихся в укрытиях Оболонского, Подольского и Деснянского районов;
- переселенцев из городов Буча, Ирпеня и Гостомеля;
- пенсионеров и людей с инвалидностью Деснянского района.
А еще питание получили раненые военные Вооруженных сил Украины, находящиеся на лечении на дому.
"С первого дня войны мы на безвозмездной основе обеспечиваем горячими блюдами людей, которые в этом нуждаются. Каждый день мы готовим и доставляем 1300 комплексных обедов. Но наши ресурсы не безграничны. "Фонд Течія" помог нам двигаться дальше и продолжать кормить защитников, пострадавших и беженцев", — рассказывает Андрей Веред, соучредитель Food Imperial.
Напомним, с начала вторжения РФ в Украину "Фонд Течія" приобрел и передал защитникам Украины и жертвам войны гуманитарной помощи на сумму свыше 231 млн грн ($7,9 млн).