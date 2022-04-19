"Фонд Течія" профинансировал питание украинцев в Киеве и пригороде

400 тысяч грн организация передала на обеспечение горячими обедами полиции, спасателей, теробороны, пациентов больниц Киева, а также переселенцев из Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

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Средства перечислили кейтеринговой компании Food Imperial, которая готовит вкусные и питательные обеды и доставляет их нуждающимся.

"Мы заботимся не только об обеспечении средств защиты, которых мы уже закупили на 231 млн грн, но и о питании нуждающихся в нем людей. Благодаря нашим давним партнерам из Food Imperial мы вместе предоставим пищу защитникам и переселенцам", — говорит Олег Крот, соучредитель ОО "Фонд Течія".

Так удалось обеспечить питанием личный состав:

Нацполиции в Киеве;

Голосеевского районного управления ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве;

территориальной обороны Подольского и Оболонского районов.

Горячие обеды также получают пациенты столичных больниц, в частности:

Детской больницы ОХМАТДЕТ;

Киевской городской клинической больницы №17;

Национального института рака.

Кроме этого, кейтеринговая компания снабдила обедами:

жителей столицы, скрывающихся в укрытиях Оболонского, Подольского и Деснянского районов;

переселенцев из городов Буча, Ирпеня и Гостомеля;

пенсионеров и людей с инвалидностью Деснянского района.

А еще питание получили раненые военные Вооруженных сил Украины, находящиеся на лечении на дому.

"С первого дня войны мы на безвозмездной основе обеспечиваем горячими блюдами людей, которые в этом нуждаются. Каждый день мы готовим и доставляем 1300 комплексных обедов. Но наши ресурсы не безграничны. "Фонд Течія" помог нам двигаться дальше и продолжать кормить защитников, пострадавших и беженцев", — рассказывает Андрей Веред, соучредитель Food Imperial.

Напомним, с начала вторжения РФ в Украину "Фонд Течія" приобрел и передал защитникам Украины и жертвам войны гуманитарной помощи на сумму свыше 231 млн грн ($7,9 млн).