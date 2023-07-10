Фонд Вадима Машурова профинансировал оздоровление в Турции детей из деоккупированных и прифронтовых регионов

Благотворительный фонд Вадима Машурова продолжает активно помогать и поддерживать украинцев, пострадавших в результате войны. В этот раз фонд присоединился к проекту "Детство без войны" благотворительного фонда Руслана Шостака, в рамках которого пострадавших от войны детей перевозят на оздоровление в Турцию.

"Мы считаем, что у каждого ребенка есть шанс на здоровое и счастливое детство. С началом полномасштабной военной агрессии, которую начала РФ, пострадало большое количество украинцев, особенно тех, кто пережил оккупацию или кто вынужден был выживать под постоянными обстрелами в зонах проведения боевых действий. Особое внимание следует уделить детям, чья психика не приспособлена воспринимать такие ужасающие события и нуждается в помощи и поддержке со стороны специалистов", - сказал основатель фонда, известный украинский IT-предприниматель Вадим Машуров.

В фонде рассказали, что после деоккупации, а иногда и просто при первой возможности доступа к детям первоочередной стала задача эвакуировать маленьких украинцев и направить основные усилия на восстановление их физического и психического здоровья.

В настоящее время лично благотворителем и Фондом Вадима Машурова профинансировано три рейса пассажирских международных перевозок, с помощью которых эвакуировали 159 детей из Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей, в том числе из Кривого Рога, в безопасное место на оздоровление в Турцию.

Напомним, что благотворительный фонд имени Вадима Машурова специализируется на помощи пострадавшим гражданским лицам на прифронтовых и деоккупированных территориях. Фонд поддерживает тех, кто потерял дома, работу и доходы, а также нуждающихся в постоянном уходе и лечении.

В течение апреля 2023 года Фонд имени Вадима Машурова провел первую масштабную акцию по оказанию благотворительной помощи гражданским, пострадавшим в результате военных действий в Украине.

В частности, фонд передал 1000 продуктовых и гигиенических наборов в Запорожье для ВПЛ из Херсонской области, а также в Херсон для инвалидов и пожилых людей, не имеющих возможности обеспечить себя вещами первой необходимости и нуждающихся в уходе, особых условиях проживания и множестве средств по уходу.

В мае Благотворительный фонд Вадима Машурова приобрел средства личной гигиены для ВПЛ из Херсонской и Николаевской областей, которые опекаются Николаевским гериатрическим пансионатом, а именно 80 упаковок подгузников, крайне необходимых для ухода за стариками.

В июне фонд приобрел современный автомобиль скорой помощи типа С для Мирноградской центральной больницы Донецкой области. Автомобиль марки Mercedes Benz полностью оснащен оборудованием для проведения экстренной реанимации. Здесь есть все – от дефибриллятора и аппаратов ИВЛ до кислородных баллонов. Все оборудование сертифицировано и отвечает самым современным европейским стандартам.