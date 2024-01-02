Forbes подсчитал, сколько Россия потратила на обстрел Украины 2 января

Россия потратила около $620 млн на массированную ракетную атаку на Украину 2 января. Такие расчеты провел журнал Forbes, исходя из данных командования Воздушных сил ВСУ.

В первой волне, в ночь на 2 января, Украину атаковали 35 БПЛА "Shahed-136/131".

По предварительным данным, утром 2 января россияне применили 99 средств воздушного нападения – ракеты разных типов.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины, уничтожены 72 воздушные цели:

10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Поскольку точное распределение ракет по типам остается неизвестным, журнал Forbes дал приблизительную оценку их стоимости примерно в $620 млн.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - $13 млн, "Калибр" - $6,5 млн, "Искандер" - $3 млн, "Оникс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн, Х-55 – $2 млн, Х-555 – $4 млн, Х-47 "Кинжал" – $15 млн, Shahed-136 – $50 000.

Массированный ракетный напад на Украину 2 января: какие регионы пострадали больше всего

В результате очередных ракетных обстрелов больше всего повреждений инфраструктуры оказалось в Киеве, Харьковской и Киевской области.

По предварительным данным, в Киеве есть повреждения жилых домов и коммуникаций в 9 районах. По состоянию на 12:00 погибли 2 человека, еще два человека погибли в Киевской области.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова - в результате атаки пострадали более 40 человек, в том числе один человек погиб.

Кроме того, по данным Харьковской ОВА, артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары российские войска нанесли в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеровки Купянского района; Чернещины в Изюмском районе. Также 2 января ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.