"Фундация Течія" приобрела 4 тысячи бронежилетов и шлемов

Бронежилеты 4 класса защиты, шлемы и бронепластины общей стоимостью $1,3 млн (39 млн грн) уже направляются к защитникам Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба TECHIIA.

Это уже третья крупная закупка бронированных средств защиты от "Фундации Течія" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На этот раз организация приобрела:

бронежилеты 4 класса – 2 тыс.

защитных шлемов – 2 тыс.

бронепластин 4 класса – 5 тыс.

"Запрос на средства защиты не уменьшается, потому как только мы передали предыдущую партию, сразу начали искать новые. Опыт показывает, что уже через несколько недель все эти жилеты и шлемы будут в подразделениях, которые в них нуждаются", - комментирует Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и соучредитель "Фундации Течія".

ОО "Фонд Течія" покупает и доставляет гуманитарную помощь за средства соучредителей холдинга TECHIIA Олега Крота и Юрия Лазебникова, а также за полученные на счет Фонда донаты компаний и физических лиц.

Напомним, в марте 2022 года "Фонд Течія" приобрел бронированные средства защиты общей стоимостью $5,76 млн (168,5 млн грн). В частности, тактические жилеты CA-512 и бронепластины CA-arm11 (4 класс) в Израиле.

"Фундация Течія" призывает делать взносы всех, кто поддерживает свободу Украины. Желающие финансово помочь Украине могут перевести средства "Фундации Течія" по ссылке. Лимит одного перевода – 149 999 грн (4500 EUR), ограничений количества платежей нет.

Напомним, учредители TECHIIA Holding Олег Крот и Юрий Лазебников выделили 200 млн грн собственных средств для помощи защитникам Украины. 7 марта они совместно с партнерами приобрели и передали в Украину 2 разведывательных дрона с аксессуарами и широкий перечень бронированных средств защиты, тактической одежды, аптечек и других необходимых вещей общей стоимостью $3,27 млн.