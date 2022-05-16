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Общество
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"Фундация Течія" приобрела очередную партию тактической одежды для украинских военных на сумму $3,57 млн

"Фундация Течія" приобрела очередную партию тактической одежды для украинских военных на сумму $3,57 млн

Большая партия одежды и снаряжения уже идет к защитникам Украины.

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"Фундация Течія" приобрел очередную партию тактической одежды общей стоимостью $3,57 млн. Необходимое для защитников обмундирование уже поступает в разные точки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Это уже вторая крупная поставка одежды и снаряжения от "Фундация Течія".

Согласно запросам командиров подразделений приобрели:

  • Очки тактические – 12350 шт.
  • Перчатки тактические – 12350 шт.
  • Разгрузки – 12350 шт.
  • Плитоноски – 7000 шт.
  • Наколенники – 7000 шт.
  • Одежда тактический комплект – 12350 шт.
  • Обувь тактическая – 12 350 шт.

В общей сложности на покупку потратили $3,57 млн (153,3 млн грн). Сейчас команда "Фундация Течія" работает над логистикой, чтобы необходимые вещи попали в руки защитников Украины как можно быстрее.

"Фундация Течія" покупает и доставляет гуманитарную помощь за средства соучредителей холдинга TECHIIA Олега Крота и Юрия Лазебникова, а также за полученные на счет Фонда донаты компаний и физических лиц.

В марте 2022 года "Фундация Течія" приобрел тактическую одежду и снаряжение на сумму $755 тыс (22 млн грн). На днях главы нескольких областей Украины опубликовали сообщения, что бронированную защиту и тактическую одежду уже доставили в нуждающиеся в них подразделения.

Напомним, что "Фундация Течія" и ИТ-кластер города Днепр ИТ Dnipro Community объединяют усилия для сбора средств, совместных проектов и закупки гуманитарной помощи для защитников Украины и жертв войны.