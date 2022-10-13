Футбол ради победы. PIN-UP UKRAINE поддержала благотворительный матч в Одессе

На стадионе "Черноморец" в г. Одесса состоялся благотворительный футбольный матч "Футбол ради победы" с участием звезд украинского шоубизнеса и спорта. Компания PIN-UP UKRAINE стала титульным партнером матча.

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Сборная звезд Украины играла против сборной звезд Одессы. Среди игроков были Юрий Ткач, Влад Ващук, Виктор Вацко, Вова Шумко, Антон Вельбой и другие. Наставниками звезд стали тренер Алексей Михайличенко и футболист Семен Альтман .

Футбольный матч преследовал благотворительную цель - в течение трансляции игры зрители со всего мира делали донаты. Все вырученные средства пойдут на счет ОО «Лига Жизни», которая отчитается и распределит средства по запросам.

«Сегодня все украинцы являются одной большой командой, которая стремится одолеть захватчика. Компания PIN-UP UKRAINE стала титульным партнером этого благотворительного звездного матча, потому что верит, что такие инициативы приближают нас к победе. Мы верим, что в скором времени наши спортсмены смогут играть под мирным небом, а Украина не будет сходить со спортивных площадок мира» , - прокомментировал COO PIN-UP UKRAINE Игорь Зотько .

Организаторы матча – ОО «Лига жизни», ФК «Черноморец», Украинская ассоциация футбола, Improv Live Show.